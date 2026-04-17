Medjedovic: “Sto giocando il miglior tennis della mia vita questa settimana”

Nel giorno in cui Novak Djokovic annuncia il forfait al torneo di Madrid rinviando ulteriormente il suo rientro in campo il tennis serbo si regala un sorriso con un protagonista diverso che sta cercando di rilanciarsi ad alti livelli. Hamad Medjedovic regola Nuno Borges per 7-6, 6-2 nei quarti di finale del torneo di Barcellona e guadagna il pass per le semifinali.

Con questa vittoria, Medjedovic ha ora vinto cinque partite consecutive dalle qualificazioni e consolida una serie di risultati positivi a Barcellona. Il ventiduenne sta mostrando un tennis aggressivo e molto solido da fondo campo. Questa semifinale rappresenta anche il miglior risultato della sua carriera in un torneo ATP 500.

La soddisfazione per un risultato importante in un momento cruciale della sua carriera: “Sono davvero orgoglioso del lavoro che ho fatto questa settimana. È il miglior periodo della mia vita finora. Giocare un ATP 500 è, onestamente, molto più importante che giocare un 250. Ed è incredibile aver vinto così tanti punti in modo così convincente e stare giocando, credo, il miglior tennis della mia vita questa settimana. Sono molto, molto felice, orgoglioso e desideroso di continuare così“.

Sull’efficacia del diritto che sta diventando un’arma temibile e che riflette la sua forma attuale: “Giusto. Credo fosse sul 4-1, vero? Con una palla break”, ha commentato dopo la partita. “Credo sia stato il drop shot più incredibile della mia vita. È successo e basta, l’ho eseguito ed è uscito alla perfezione. Quindi sì, è incredibile.”