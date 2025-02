ATP Dallas, Matteo Arnaldi brilla e batte Eubanks in due set al primo turno

Un fantastico Matteo Arnaldi debutta alla grande nell’ATP 500 di Dallas. La testa di serie numero 8 del tabellone principale del torneo statunitense batte al primo turno un giocatore ostico come Christopher Eubanks con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti. Una prestazione brillante per il giocatore ligure, molto solido e più ordinato del solito dal punto di vista tattico.

Primo set che è stato estremamente equilibrato, con turni di servizio che sono andati via molto velocemente fino al 3-2. Poi ecco il sesto game a rompere l’equilibrio, con il break che arriva alla terza chance per Arnaldi, approfittando di qualche prima in meno in campo messa dal giocatore americano. Nel game successivo il ligure è bravo ad annullare la palla del contro-break e, passata questa insidia, chiude il primo parziale per 6-3.

Nel secondo parziale è sempre il sanremese a fare fatica alla battuta, ma riesce comunque a non concedere palle break, affrontando un paio di game ai vantaggi. Alla fine il passaggio a vuoto arriva ancora da parte di Eubanks il quale, quando manca la prima in campo, fa fatica negli spostamenti e subisce quindi il break sul 4-4. Arnaldi non è perfetto quando serve per il match, commette qualche errore, ma risale dal 30-40 andando a prendersi i punti con coraggio e approdando così al secondo turno.

I numeri mostrano una prestazione solida da parte di Arnaldi con 20 vincenti e 21 errori gratuiti: 76% di punti vinti con la prima e 63% con la seconda. 31% con la seconda invece per Eubanks, che ha sempre fatto fatica quando si è entrati nello scambio. L’azzurro ora troverà Alejandro Davidovich Fokina per quella che sarà una sfida ostica al secondo turno.