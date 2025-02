ATP Dallas, il detentore del titolo Tommy Paul e Taylor Fritz guidano l’assalto degli americani al torneo texano

Superata di slancio la boa del primo slam stagionale, il circuito ATP entra definitivamente nel percorso di avvicinamento allo Swing americano di marzo. L’ ATP 500 di Dallas inaugura la stagione dei tornei sul cemento statunitense presentando un seeding nel quale è presente il trionfatore della scorsa annata Tommy Paul, pronto a giocarsi le sue carte per provare a centrare il bis. Titolare della prima testa di serie è Taylor Fritz, finalista degli US Open e delle Atp Finals nel 2024. Lo statunitense ha assorbito la delusione per l’eliminazione subita nel terzo turno di Melbourne ad opera di Gael Monfils e ora riparte con la voglia di essere nuovamente protagonista per confermarsi nelle prime posizioni della classifica.

La voglia di riscattare il deludente primo Slam stagionale anima anche Casper Ruud. Il norvegese, numero due del tabellone, in Australia si è arreso al secondo turno al ceco Jakub Mensik ma in Texas ha tutte le carte in regola per aspirare ad arrivare fino in fondo. Il detentore del titolo ha confermato a Melbourne Park la sua crescita ribadendo di essere un brutto cliente per chiunque sul cemento e nei quarti di finale ha impegnato Alexander Zverev, poi finalista del torneo, nei primi due combattuti set e ha vinto il terzo prima di cedere poi nettamente nel quarto

Completa il poker dei favoriti il penultimo rivale sconfitto da Jannik Sinner prima di celebrare il suo storico bis agli Australian Open. Ben Shelton arriva al torneo in Texas con il morale alto per la splendida semifinale giocata nel primo Slam del 2025 e forte di un gioco consolidato che potrebbe consentirgli di essere un cliente scomodo con cui tutti dovranno fare i conti per la vittoria del titolo.

A rappresentare la pattuglia italiana ci sarà Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro è reduce dall’eliminazione in quattro set subita nel primo Slam dell’anno dal connazionale Lorenzo Musetti e ha voglia di raccogliere risultati importanti per guadagnare terreno in classifica ed avvicinarsi alle posizioni che possono garantire la presenza nell’elenco delle teste di serie a Parigi.