ATP 500 Rio De Janeiro: Sebastian Baez sfiderà Alexandre Muller per il titolo

Si concludono entrambe al terzo set le semifinali del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro anche se con un andamento leggermente diverso. Saranno Sebastian Baez, che piega 3-6 6-1 6-1 Ugo Carabelli, e Alexandre Muller, vincitore per 7-5 6-7(3-7) 6-3 su Francisco Comesana, a sfidarsi nel match che assegna il titolo.

Nel derby argentino il titolare della testa di serie numero cinque del torneo perde il primo set per 6-3 contro il connazionale Ugo Carabelli prima di alzare notevolmente il livello della sua prestazione e capovolgere radicalmente l’andamento delle sorti della contesa. Nel secondo set Baez toglie una prima volta il servizio all’avversario nel quarto gioco e si ripete poi nel sesto per prendere definitivamente il largo sul 5-1. Nel gioco successivo il detentore del titolo va al servizio e deve salvarsi dallo 0-30 iniziale prima di chiudere i conti e portare la partita in parità rimandando il verdetto al terzo set.

Nel parziale decisivo la musica non cambia, il numero trentuno del ranking denota una pesantezza di palla decisamente maggiore rispetto all’avversario e quando lascia partire i colpi comanda indiscutibilmente il gioco. Baez ottiene il break in apertura, continua a macinare il suo gioco e toglie ancora il servizio all’avversario nel quinto e nel settimo gioco per il 6-1 finale che non ammette repliche.

Si risolve in una maratona da quasi tre ore il duello tra il giocatore argentino, che nei quarti aveva estromesso Zverev, e il francese, autore dell’eliminazione di Joao Fonseca. Nel primo set il tennista transalpino sembra partire meglio, ottiene il break e si porta sul 5-3. Comesana reagisce e si riporta sul 5-5 prima dello spunto decisivo del rivale che tiene il turno di battuta e toglie il servizio al rivale nel dodicesimo gioco trasformando il terzo set point.

Il giocatore argentino, nonostante la stanchezza derivante dalle battaglie dei giorni precedenti, non ci sta a recitare il ruolo della comparsa e ribatte colpo su colpo in un set che lo vede avanti di un break prima della rimonta del francese e della conclusione al tiebreak che il tennista sudamericano domina partendo con un perentorio 4-0 per poi controllare i tentativi di rientro del rivale e trasformare la prima palla set per il 7-3 che rinvia tutto al terzo set. Nella partita decisiva l’equilibrio dura fino al 3-3. Muller serve nel settimo game e tiene il servizio a zero per poi conquistare quello dell’avversario a 30 nel gioco successivo e difendere nuovamente il suo turno di battuta per il 6-3 che chiude definitivamente la contesa.