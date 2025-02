ATP 250 Santiago del Cile, Djere e Garin si qualificano agli ottavi di finale

La prima giornata del torneo ATP 250 di Santiago del Cile propone quattro match di primo turno del singolare maschile. Il serbo Laslo Djere e il cileno Cristian Garin vincono le sfide contro Ignacio Buse e Juan Pablo Ficovich e avanzano al secondo turno.

Nell’incontro di apertura il tedesco Yannick Hanfmann supera in due set l’argentino Facundo Diaz Acosta imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e trentadue minuti. Parte meglio il giocatore sudamericano che sale sul 3-1 grazie al break conquistato nel quarto gioco, arriva però puntuale la reazione del giocatore tedesco che rimette la sfida in equilibrio e si porta sul 5-4 grazie al primo di una serie di tre break consecutivi. Il primo set si decide nel dodicesimo game con il tedesco che riesce a difendere il turno di servizio e a portarsi in vantaggio sul rivale. Nel secondo parziale Hanfmann, sulle ali dell’entusiasmo, ottiene subito il break, difende i suoi turni di battuta e chiude l’incontro al nono gioco guadagnando il pass per la sfida di ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno del torneo.

Il serbo Laslo Djere regola il peruviano Ignacio Buse 6-3 6-4 e accede così agli ottavi di finale contro lo spagnolo Pedro Martinez, testa di serie numero quattro del torneo. Il serbo rompe l’equilibrio iniziale nel quinto game della prima partita quando toglie il servizio all’avversario dopo un game lunghissimo nel quale concretizza la terza palla break a propria disposizione. Djere annulla all’avversario la palla dell’immediato contro break e gli strappa nuovamente la battuta nel nono game. Nel secondo set il tennista peruviano esce decisamente meglio dai blocchi, conquista il break al terzo gioco e sale sul 3-1 prima di subire il prepotente ritorno del rivale. Djere fa valere tutta la sua esperienza, mette in mostra una palla molto più pesante di quella dell’avversario e con un parziale di cinque giochi a uno chiude l’incontro.

Nel derby brasiliano il qualificato Gustavo Heide batta 7-5 6-2 Thiago Seyboth Wild in un’ora e quarantaquattro minuti. Un primo set sviluppatosi sui binari dell’equilibrio segue la regola del servizio fino al decimo gioco per poi vivere l’epilogo nel finale. Heide tiene la battuta a trenta nel penultimo gioco e nel dodicesimo ottiene il break decisivo alla prima opportunità dopo aver annullato all’avversario l’opportunità di andare al tiebreak. Nel secondo parziale Seyboth lotta per tenere il passo del rivale e riesce nel suo intento fino al quinto game quando non sfrutta la palla break per passare in vantaggio. Il set vive il momento decisivo nel gioco successivo quando Heide capitalizza la terza opportunità per togliere il servizio all’avversario e prende definitivamente il largo. Heide sfiderà negli ottavi il vincente della sfida tra l’italiano Luciano Darderi e il portoghese Jaime Faria.

Vince un’autentica battaglia il cileno Cristian Garin che elimina in rimonta, dopo oltre due ore e mezza, il qualificato argentino Juan Pablo Ficovich con il punteggio di 2-6 6-4 6-4. L’idolo di casa guadagna così la qualificazione per gli ottavi di finale, turno in cui affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Etcheverry e il francese Hugo Gaston. Il giocatore cileno perde nettamente il primo set, si aggiudica la seconda partita ottenendo il break al decimo gioco e nel terzo e decisivo parziale opera l’allungo risolutivo nel finale rompendo l’equilibrio sul 4-4.