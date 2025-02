Kelly Doualla infortunata: la giovane promessa si ferma, niente Campionati Italiani

Stagione indoor finita in anticipo per Kelly Doualla, che deve quindi sicuramente rinunciare agli imminenti Campionati Italiani Assoluti di Ancona (22-23 febbraio) e al Match internazionale U20/U18 di Metz (1° marzo). Svanisce anche l’ipotesi di una possibile partecipazione agli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo), dopo aver ottenuto il minimo per la rassegna continentale nei 60 metri.

La giovane promessa lombarda si deve infatti fermare per un problema muscolare all’adduttore e tornerà direttamente nella stagione all’aperto, senza accelerare i tempi di recupero. Appuntamento rimandato dunque con il suo debutto ufficiale in gara tra le senior, che sarebbe avvenuto questo weekend agli Assoluti indoor sulla pista del PalaCasali.

Doualla può comunque ritenersi più che soddisfatta per quest’avvio di 2025, in cui ha disputato tre gare eccellenti andando sempre in crescendo: 7.27 a Bergamo il 12 gennaio, 7.23 al Memorial Giovannini il 18 gennaio e soprattutto 7.19 in finale ai Campionati Italiani Under 18 l’8 febbraio. Un tempo mostruoso per una ragazza che ha compiuto 15 anni lo scorso 20 novembre.

La sprinter classe 2009 di Sant’Angelo Lodigiano è diventata così la seconda donna italiana più veloce di sempre sui 60 (al pari di Marisa Masullo) alle spalle di Zaynab Dosso, migliorando progressivamente il suo record europeo U18 e balzando al quarto posto nelle liste mondiali all-time di categoria. Grande curiosità a questo punto per vedere in azione Doualla nei prossimi mesi sui 100.