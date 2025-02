Atletica, Campionati Italiani indoor oggi in tv: orari 22 febbraio, programma, streaming, calendario gare

Quest’oggi, sabato 22 febbraio, va in scena al PalaCasali di Ancona la prima delle due giornate valevoli per i Campionati Italiani indoor di atletica 2025. Tutto pronto dunque per il day-1 della rassegna tricolore al coperto che rappresenta l’ultima possibilità per ottenere il minimo o migliorare il ranking in ottica qualificazione agli Europei in sala di Apeldoorn (6-9 marzo).

Il programma odierno prevede l’assegnazione di undici titoli, con Larissa Iapichino osservata speciale e favorita d’obbligo nel salto in lungo dopo l’incoraggiante debutto stagionale di due settimane fa con 6.86 metri a Padova. In evidenza anche il testa a testa tra Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta, oltre a Federico Riva e Ludovica Cavalli sui 1500.

Presenti inoltre il bronzo europeo dei 20 km Francesco Fortunato, impegnato nei 5000 metri di marcia su pista, ma anche Giada Carmassi e Alice Muraro nei 60 ostacoli oltre ai primatisti nazionali indoor Luca Sito e Alice Mangione che prenderanno parte alla batterie dei 400. Ad Ancona proveranno a mettersi in mostra alcuni giovani talenti in rampa di lancio come Simone Bertelli nell’asta, Matteo Sioli nell’alto, Daniele Inzoli nel lungo ed Elisa Valensin nei 400.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della giornata d’apertura degli Assoluti indoor di Ancona. Le gare odierne verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport dalle 13.25 alle 15.00; in diretta streaming su Rai Play (dalle 13.25 alle 15.00) e www.atleticaitaliana.tv (dalle 12.30 alle 13.25 e dalle 15.00 in poi); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR OGGI

Sabato 22 febbraio

12.30 Salto con l’asta (femminile)

13.25 60 ostacoli, batterie (maschile)

13.30 Salto in lungo (maschile)

13.45 60 ostacoli, batterie (femminile)

14.00 400 metri, batterie (femminile)

14.20 400 metri, batterie (maschile)

14.40 60 ostacoli, finale (maschile)

14.50 60 ostacoli, finale (femminile)

15.15 Salto con l’asta (maschile)

15.15 Salto in lungo (femminile)

15.30 5000 metri di marcia (maschile)

15.40 Salto in alto (maschile)

16.15 3000 metri di marcia (femminile)

16.45 1500 metri (femminile)

17.00 1500 metri (maschile)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA INDOOR 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.25 alle 15.00.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.25 alle 15.00; www.atleticaitaliana.tv dalle 12.30 alle 13.25 e dalle 15.00 in poi.

Diretta Live testuale: OA Sport.