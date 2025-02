Andrea Dallavalle emoziona al rientro: “Avevo perso la fiducia, troppi infortuni. Ma ora i risultati…”

Andrea Dallavalle si è scatenato nella seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica, prendendosi la copertina grazie a una prodigiosa prestazione offerta nel salto triplo sulla pedana del PalaCasali di Ancona. Il 25enne ha infatti piazzato un superbo balzo da 17.36 metri, fermandosi ad appena cinque centimetri dalla miglior prestazione mondiale detenuta dal tedesco Max Hess e facendo meglio del 17.31 con cui l’azzurro Andy Diaz aveva aperto la propria stagione.

Il piacentino è tornato in auge dopo tre anni estremamente difficili a causa di troppi infortuni, migliorando di un centimetro il proprio personale che risaliva al 2021 ed esprimendosi sui livelli che nel 2022 gli permisero di conquistare la medaglia d’argento agli Europei e di chiudere i Mondiali al quarto posto. Ora cresce l’ottimismo in vista degli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo, seguiti un paio di settimane dopo dai Mondiali a Nanchino.

Andrea Dallavalle ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “In questi anni difficili avevo perso totalmente la fiducia nel mio salto. Tanti, troppi infortuni, in particolare la distorsione alla caviglia destra nel 2023 che in sostanza mi ha fatto perdere due stagioni. Ho ripreso seriamente soltanto un paio di mesi fa, in dicembre, sempre a Piacenza, con Ennio ma anche con Michele Palloni come preparatore atletico. Finalmente si vedono i risultati e si può pensare agli Europei indoor“.