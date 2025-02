Asja Zenere fa suo il primo superG di Bardonecchia in Coppa Europa, Sara Allemand sfiora il podio

Un centesimo. Un solo centesimo è stato sufficiente ad Asja Zenere per aggiudicarsi il primo superG di Bardonecchia (Torino) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2024-2025. La sciatrice di Enego ha concluso la sua prova con il tempo di 1:13.41 andando a superare per, appunto, un solo centesimo, la svizzera Janine Schmitt che si deve accontentare della piazza d’onore.

Sul podio un’altra elvetica, Stefanie Grob che si è fermata a 13 centesimi dal successo. Non va oltre la quarta posizione, invece, la nostra Sara Allemand che, per soli 2 centesimi, manca l’accesso al podio, con una quarta posizione importante a 15 centesimi dalla vetta. In quinta posizione l’austriaca Nadine Fest a 59 centesimi, mentre è sesta la svizzera Livia Rossi a 94.

Chiude in settima posizione l’austriaca Viktoria Buergler a 1.14 da Zenere, mentre è ottava la sua connazionale Carmen Spielberger 1.23. Nona al traguardo la nostra Ilaria Ghisalberti a 1.50, mentre completa la top10 un’altra austriaca, Victoria Olivier a 1.54.

Le altre italiane: centra la 13a posizione Vicky Bernardi a 1.79 davanti a Nadia Delago a 1.82. Giulia Albano è 17a con un distacco di 1.90, quindi 20a Elisa Platino a 1.96.