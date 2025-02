Manuel Traninger si impone nel superG di Coppa Europa a Crans-Montana, Franzoso e Abbruzzese in top 10

Nel superG che ha aperto la tappa di Coppa Europa di Crans-Montana (Svizzera), in una prova inserita come recupero della gara non disputata a Wengen, la vittoria va all’austriaco Manuel Traninger che vince con il tempo di 1’24″30 vince per la terza volta in carriera nel circuito continentale.

Seconda posizione a 0″29 per un altro austriaco, Andreas Ploiner: terzo podio in carriera in Coppa Europa, il primo dopo due anni e mezzo da quello conquistato nel 2022 a Santa Caterina, quando vinse il secondo superG e arrivò secondo nel primo. Terza posizione a 0″43 per lo svizzero Marco Kohler, al quarto podio in Coppa Europa, il primo dopo oltre due anni (lo conquistò a Orcieres Merlette nel 2023).

Matteo Franzoso con il pettorale numero 29 ha saputo inserirsi all’ottavo posto con un ritardo di 0″76, seguito a breve distanza da Marco Abbruzzese, decimo a 0″88, poi Nicolò Molteni tredicesimo a 0″98. Più attardati invece Simon Talacci, 27esimo a 1″61, Max Perathoner, 29esimo a 1″85 ed Emanuel Lamp, 31esimo a 1″92, con Luca Taranzano 39esimo, Leonardo Rigamonti 54esimo mentre Emanuele Buzzi, Benjamin Alliod, Gian Maria Illariuzzi non hanno portato in fondo la prova.

Felix Hacker mantiene il comando della classifica di specialità con 260 punti, seguito dall’altro austriaco Vincent Wieser che sale a quota 223 con il francese Alban Elezi Cannaferina terzo (215). Abbruzzese conferma il quarto posto con 191 punti. Programma a Crans-Montana che proseguirà domani con due prove cronometrate, poi due discese: una mercoledì e una giovedì.