Svizzera incredibile in Coppa Europa. Sei atleti nelle prime sei posizioni a Crans Montana. Nono Molteni

Clamoroso dominio svizzero nella discesa libera di Coppa Europa a Crans Montana. Semplicemente incredibile la prestazione della squadra elvetica, che ha piazzato sei atleti nelle prime sei posizioni con la vittoria di Livio Hiltbrand davanti al connazionale Sandro Manser (+0.33) e Gael Zulauf (+0.41).

Quarto posto per Marco Kohler (+0.46), che ha preceduto i compagni di squadra Lenz Haechler (+0.73) e Christophe Torrent (+0.79), che sono andati a completare un sestetto da record per la Svizzera. Settimo posto per il primo dei non elvetici, l’americano Kyle Negomir (+0.93) davanti all’austriaco Andreas Ploier (+1.09).

Il migliore degli azzurri è stato Nicolò Molteni, che ha concluso al nono posto con 1.12 di ritardo dalla vetta, con il lombardo che ha perso molto nel tratto centrale. Completa la Top-10 il francese Charles Gamel Seigneur (+1.16). A punti per l’Italia hanno concluso anche: Benjamin Jacques Alliod, 15° a 1.31, Max Perathoner, 24° a 1.88, e Matteo Franzoso, 30° a 1.94.