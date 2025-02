AlUla Tour 2025, imperiale volata vincente di Matteo Moschetti!

Una bellissima gioia italiana arriva dall’Arabia Saudita! Matteo Moschetti vince la quinta tappa dell’AlUla Tour con una volata imperiale, con i tempi perfetti, uscendo al momento giusto e tornando a vincere a un anno e mezzo dall’ultima volta, quando esultò al Grand Prix d’Isbergues – Pas de Calais, in Francia.

Per l’Italia si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella al Tour of Sharjah di Davide Stella, ma questa chiaramente ha tutto un altro peso. La differenza oggi l’ha fatta il vento, con il gruppo che si è frazionato in più parti e Moschetti che è riuscito a rimanere nel troncone davanti.

In volata il primo a partire è Juan Sebastian Molano, il colombiano però parte troppo lungo e non riesce a tenere anche a causa del vento negli ultimi metri: Moschetti gli prende la scia e lo passa a doppia velocità per vincere davanti a Dylan Groenewegen, che rimonta e arriva secondo. Straordinaria cinque giorni quella della Q36.5 Pro Cycling Team con tre successi: due di Pidcock e uno di Moschetti.

Successo nella classifica generale che va a Thomas Pidcock che così vince la sua prima corsa a tappe della carriera: dietro al britannico ci sono tre uomini della Uno-X Mobility che si sono mossi benissimo oggi con i ventagli, si tratta di Fredrik Dversnes, Johannes Kulset e Ådne Holter. Ottava posizione per il nostro Alessandro Fancellu (JCL Team UKYO).