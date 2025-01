AlUla Tour 2025: fantastico bis di Tim Merlier. Buoni piazzamenti per Moschetti e Bruttomesso

Si conclude, come nelle previsioni della vigilia, allo sprint la terza tappa dell’AlUla Tour 2025 da Hegra a Tayma Fort per una distanza di 180,6 chilometri. Si impone allo sprint, bissando il successo della tappa inaugurale, Tim Merlier della Soudal Quick-Step che coglie così la sua cinquantaduesima vittoria da professionista.

Il velocista belga sfrutta in maniera egregia il lavoro della sua squadra per bruciare in volata, dopo quello che finisce per rivelarsi un duello uno contro uno, l’olandese Dylan Groenewegen, corridore della Team Jayco AlUla, ed il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates – XRG.

Giornata movimentata da diversi tentativi di fuga che il gruppo riesce sempre a rintuzzare per arrivare compatto alla conclusione allo sprint. Il tentativo più importante è senza dubbio quello lanciato ad inizio tappa dagli spagnoli Javier Ibanez (Caja Rural-Seguros RGA) e Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), quest’ultimo a lungo leader virtuale della generale, i giapponesi Yuma Koishi e Masaki Yamamoto (JCL Team UYKO), il cipriota Andreas Miltiadis (Roojai Insurance), l’australiano Kane Richards (Roojai Insurance), il belga Jens Reynders (Wagner Bazin WB)

L’Italia ottiene l’ottimo quarto posto di giornata con Matteo Moschetti della UAE Team Emirates – XRG che si ferma ai piedi del podio, mentre Alberto Bruttomosso chiude nono, confermando un buon inizio di stagione con tanti piazzamenti. In classifica il leader Thomas Pidcock è vittima di una foratura a meno di due chilometri dal traguardo, ma da regolamento non subisce penalizzazioni e conserva così la testa della corsa.