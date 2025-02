Quanti punti ha guadagnato Alcaraz su Sinner con la vittoria a Rotterdam. Zverev è ormai nel mirino

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur per 6-4, 3-6, 6-4 nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento della località olandese. Lo spagnolo ha così conquistato il primo trofeo della sua stagione, dopo che agli Australian Open era stato eliminato da Novak Djokovic ai quarti di finale. Si tratta di un successo pesantemente per l’iberico in ottica classifica mondiale, perché ha incamerato 500 punti pieni visto che dodici mesi fa non era presente in questa competizione vinta all’epoca da Jannik Sinner.

Il 21enne ha così rafforzato il terzo posto nel ranking ATP e si è issato a quota 7.510 punti dopo la cavalcata di questa settimana, riducendo a 625 punti il distacco dal tedesco Alexander Zverev, numero 2 del circuito internazionale con 8.135 punti e atteso al ritorno in campo all’ATP 250 di Buenos Aires che incomincerà domani sulla terra rossa argentina. Il ritardo da Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è invece ancora sensibile, visto che stiamo parlando di 4.320 punti.

Il fuoriclasse altoatesino ha deciso di non difendere il titolo a Rotterdam dopo essersi confermato agli Australian Open e resterà in testa alla graduatoria con 11.830 punti in occasione dell’aggiornamento di lunedì 10 febbraio. Settimana prossima dovrà però scartare i 500 punti derivanti dal successo dello scorso anno a Rotterdam (il torneo si disputò qualche giorno dopo rispetto a quanto successo nel 2025) e dunque scenderà a 11.330 punti, così il suo vantaggio nei confronti di Alcaraz si accorcerà a 3.820 punti.

RANKING ATP (in vista dell’aggiornamento del 10 febbraio)

1. Jannik Sinner (Italia) 11.830

2. Alexander Zverev (Germania) 8.135

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.510