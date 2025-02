A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Sprint tc Falun 2025: programma, startlist, streaming

Si riparte: la Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Falun prima delle due settimane che caratterizzeranno la disciplina, con i Mondiali di Trondheim alle porte. Sarà un weekend che parte con la sprint a tecnica classica.

Al femminile sono soprattutto da verificare quali sono le potenzialità di una Federica Cassol sempre meno oggetto misterioso e sempre più possibile prospettiva futura che, nel frattempo, sta costruendosi bene risultato dopo risultato. Al maschile, chiaramente, resta da capire cosa riuscirà a fare Federico Pellegrino nella tecnica non amica; curiosità anche circa fin dove potrà arrivare Simone Mocellini.

La sprint di Coppa del Mondo a Falun saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata, passibile di aggiornamento. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FALUN 2025

Venerdì 14 febbraio

Ore 9:00 Qualificazioni Sprint tc

Ore 11:30 Finali Sprint tc – Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST FEMMINILE

1 UREVC Eva SLO

2 JANATOVA Katerina CZE

3 FISCHER Lea SUI

4 KREHL Sofie GER

5 DIETZE Anna-Maria GER

6 DAHLQVIST Maja SWE

7 HENNIG Katharina GER

8 HAGSTROEM Johanna SWE

9 KYLLONEN Anne FIN

10 QUINTIN Lena FRA

11 BAKKEMO Hedda YC NOR

12 JOHNSEN Elena Rise NOR

13 BERANOVA Tereza CZE

14 SKISTAD Kristine Stavaas YC NOR

15 ANTOSOVA Barbora YC CZE

16 JOENSUU Jasmi YC FIN

17 SAARI Amanda FIN

18 MYHRE Julie NOR

19 MATINTALO Johanna FIN

20 GIMMLER Laura GER

21 KERN Julia USA

22 CARL Victoria GER

23 MYHRVOLD Mathilde NOR

24 RYDZEK Coletta GER

25 LUNDGREN Moa SWE

26 DIGGINS Jessie USA

27 CASSOL Federica ITA

28 FAEHNDRICH Nadine SUI

29 SVAHN Linn SWE

30 STENSETH Ane Appelkvist NOR

31 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN

32 LAURENT Nadine U23 ITA

33 HANSSON Moa SWE

34 EIDUKA Patricija LAT

35 WEAVER Katherine CAN

36 PULLES Mariel Merlii EST

37 BIANCO Erin USA

38 SMITH Samantha U23 USA

39 KAASIKU Kaidy EST

40 HENRIKSSON Elin U23 SWE

41 KAASIKU Keidy YC EST

42 SCHMIDT Sonjaa U23 CAN

43 STENMAN Ebba SWE

44 OLDHAM Kate U23 USA

45 OLSSON Ella SWE

46 COMARELLA Anna ITA

47 ALBRECHT Emma USA

48 CRUSELL Evelina U23 SWE

49 HENRIKSSON Sofia SWE

50 ERIKSSON Lisa U23 SWE

51 HAVLICKOVA Barbora CZE

52 BRAAMER Nora U23 SWE

53 LIE Ellen Soehol AUS

54 WELLS Amelia U23 CAN

55 CRIDLAND Phoebe AUS

56 BYGRAVE Tuva AUS

STARTLIST MASCHILE

1 McMULLEN Zanden USA

2 NORTHUG Even NOR

3 SIMENC Miha YC SLO

4 ANGER Edvin U23 SWE

5 CYR Antoine CAN

6 VUORINEN Lauri FIN

7 SELLER Ludek CZE

8 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

9 MATTILA Wiljam FIN

10 DANIELSSON Emil SWE

11 BARP Elia U23 ITA

12 MOILANEN Niilo YC FIN

13 BOURDIN Remi FRA

14 VALNES Erik NOR

15 JENSSEN Matz William NOR

16 SCHOONMAKER James Clinton YC USA

17 KETTERSON Zak USA

18 VIKE Oskar Opstad U23 NOR

19 SVENSSON Oskar YC SWE

20 STOELBEN Jan GER

21 HAEGGSTROEM Johan SWE

22 PELLEGRINO Federico YC ITA

23 PUEYO Jaume ESP

24 HELLWEGER Michael YC ITA

25 CHAPPAZ Jules FRA

26 EVENSEN Ansgar NOR

27 GRATE Marcus SWE

28 CHANAVAT Lucas FRA

29 MAKI Joni FIN

30 MOSER Benjamin AUT

31 GABRIELLI Giacomo YC ITA

32 FOETTINGER Michael AUT

33 GRALL-JOHNSON Pierre CAN

34 BOLGER Kevin YC USA

35 CAROLLO Martino U23 ITA

36 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

37 TUZ Jiri U23 CZE

38 McKEEVER Xavier U23 CAN

39 JONSSON Olof SWE

40 SCHELY Theo FRA

41 JAGER Luke YC USA

42 CRV Vili SLO

43 STAREGA Maciej POL

44 KILP Marko EST

45 MOCELLINI Simone ITA

46 YOUNG Andrew GBR

47 MRKONJIC Lukas AUT

48 SMITH Julian CAN

49 HAKOLA Ristomatti YC FIN

50 KIMBALL Murphy U23 USA

51 PERSSON Adam YC SWE

52 ERSSON George SWE

53 BURY Kamil YC POL

54 SCHJOELBERG Joergen U23 NOR

55 PERSSON Jesper SWE

56 SELLES GASCH Bernat U23 ESP

57 VIGANTS Raimo LAT

58 DREMLJUGA Karl Sebastian EST

59 ROOS Henri YC EST

60 VESTIN Rikard SWE

61 JOHANSSON Erik U23 SWE

62 GUSTAFSSON Carl U23 SWE

63 ROUSSET Gaspard FRA

64 KALEV Christopher EST

65 de CAMPO Seve AUS

66 SAULITIS Niks LAT

67 BELLINGHAM Phillip AUS

68 SKENDER Marko CRO

69 GLEDHILL Gabriel U23 GBR

70 KONYA Adam HUN

71 DAL FARRA Franco ARG

72 DUFEK Tomas CZE

73 de CAMPO Fedele AUS

74 MATIKANOV Mario U23 BUL

75 RITCHIE Graham CAN

76 FODSTAD Fredrik COL

77 STROLIA Tautvydas YC LTU

78 PESHKOV Daniel U23 BUL

79 BUKI Adam HUN