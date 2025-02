A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist sprint femminile, programma, streaming

Oggi, venerdì 14 febbraio, i Mondiali 2025 di biathlon entreranno nel vivo con la prima gara individuale dello schedule. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) si assisterà alla 7.5 km Sprint femminile. La prova sui due poligoni riserverà sicuramente delle emozioni, dovendo prestare particolare attenzione alle condizioni che le atlete dovranno affrontare.

Temperature alte e vento che può disturbare nelle serie di tiro le variabili della gara odierna. Saranno quattro le atlete nostrane a tenere alto il Tricolore. La più accreditata è Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha fatto vedere una buona forma nella prova a squadre mixed, ma servirà maggior precisione al poligono per essere della partita per le medaglie. Oltre a “Doro”, risponderanno all’appello Martina Trabucchi, al suo esordio in un Mondiale assoluto, Hannah Auchentaller, brava nel lancio della staffetta citata, e Michela Carrara, che sarà la prima italiana al via col pettorale n.2.

Per quanto concerne le favorite per le medaglie, la Francia può contare su un roster fortissimo, a cominciare dalla campionessa del mondo in carica, Julia Simon. A queste si aggiungono Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Jeanne Richard e Justine Braisaz-Bouchet. A lanciare il guanto di sfida saranno la tedesca Franziska Preuss, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, e la svedese Elvira Oeberg. Da capire, poi, se la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold saprà riscattarsi, dopo la brutta controprestazione della staffetta d’apertura di questa rassegna iridata.

La 7.5 km Sprint femminile dei Mondiali 2025 di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena quest’oggi, venerdì 14 febbraio, e sarà trasmessa da RaiSport HD e da Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara odierna.

BIATHLON OGGI IN TV

Venerdì 14 febbraio

Ore 15.05 7.5 km Sprint femminile a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e e DAZN

STARTLIST SPRINT FEMMINILE MONDIALI 2025

1 MAKA Anna POL 1992 15:05:30 1

2 CARRARA Michela ITA 1997 15:06:00

3 DIMITROVA Valentina BUL 2003 15:06:30

4 ANDEXER Anna AUT 2003 15:07:00

5 MORTON Darcie AUS 1999 15:07:30

6 JANKA Erika FIN 1995 15:08:00

7 TOMINGAS Tuuli EST 1995 15:08:30

8 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 15:09:00

9 STREMOUS Alina MDA 1995 15:09:30

10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 15:10:00

11 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:10:30

12 PARADIS Pascale CAN 2002 15:11:00

13 GASPARIN Elisa SUI 1991 15:11:30

14 BENDIKA Baiba LAT 1991 15:12:00

15 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 15:12:30

16 CLOETENS Maya BEL 2002 15:13:00 B

17 KLEMENCIC Polona SLO 1997 15:13:30 1

18 DZHIMA Yuliia UKR 1990 15:14:00 B

19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 15:14:30 1

20 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 15:15:00 B

21 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 15:15:30 1

22 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 15:16:00 B

23 REPINC Lena SLO 2003 15:16:30 2

24 TANNHEIMER Julia GER 2005 15:17:00 B

25 BOUVARD Eve BEL 1999 15:17:30 2

26 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 15:18:00 B

27 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:18:30 2

28 BASERGA Amy SUI 2000 15:19:00 B

29 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 15:19:30 2

30 LAMPIC Anamarija SLO 1995 15:20:00 B

31 GANDLER Anna AUT 2001 15:20:30 2

32 MAGNUSSON Anna SWE 1995 15:21:00 B

33 JISLOVA Jessica CZE 1994 15:21:30 2

34 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 15:22:00 B

35 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 15:22:30 2

36 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 15:23:00 B

37 TRABUCCHI Martina ITA 2002 15:23:30 2

38 OEBERG Hanna SWE 1995 15:24:00 B

39 IRWIN Deedra USA 1992 15:24:30 2

40 TODOROVA Milena BUL 1998 15:25:00 B

41 ERMITS Regina EST 1996 15:25:30 2

42 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:26:00 R

43 LUNDER Emma CAN 1991 15:26:30 2

44 WIERER Dorothea ITA 1990 15:27:00 R

45 ZUK Kamila POL 1997 15:27:30 2

46 PREUSS Franziska GER 1994 15:28:00 R

47 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:28:30 2

48 g SIMON Julia FRA 1996 15:29:00 R

49 KUELM Susan EST 1996 15:29:30 2

50 GROTIAN Selina GER 2004 15:30:00 R

51 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 15:30:30 2

52 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 15:31:00 R

53 HORODNA Olena UKR 2004 15:31:30 2

54 JEANMONNOT Lou FRA 1998 15:32:00 R

55 BULINA Sandra LAT 2001 15:32:30 2

56 MICHELON Oceane FRA 2002 15:33:00 R

57 GASPARIN Aita SUI 1994 15:33:30 2

58 LIE Lotte BEL 1995 15:34:00 R

59 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:34:30 2

60 OEBERG Elvira SWE 1999 15:35:00 R

61 SCHNEIDER Sophia GER 1997 15:35:30 2

62 RICHARD Jeanne FRA 2002 15:36:00 R

63 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:36:30 2

64 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 15:37:00 R

65 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:37:30 3

66 HALVARSSON Ella SWE 1999 15:38:00 R

67 STEINER Tamara AUT 1997 15:38:30 3

68 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 15:39:00 R

69 JAKIELA Joanna POL 1999 15:39:30 3

70 HAMALAINEN Inka FIN 2005 15:40:00

71 MOSER Nadia CAN 1997 15:40:30

72 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:41:00

73 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:41:30

74 PETRENKO Iryna UKR 1992 15:42:00

75 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:42:30 G

76 BRUNELLO Gaia BRA 2002 15:43:00

77 VOLFA Estere LAT 2005 15:43:30

78 FREED Margie USA 1997 15:44:00

79 DUPONT Chloe GBR 2003 15:44:30

80 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:45:00

81 ANDERSON Lucinda USA 2000 15:45:30

82 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:46:00

83 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 15:46:30

84 PENDRY Shawna GBR 2002 15:47:00

85 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:47:30

86 PONYA Sara HUN 1999 15:48:00

87 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 15:48:30

88 GHILENKO Alla MDA 1992 15:49:00

89 KOZICA Anika CRO 1997 15:49:30

90 LEVINS Chloe USA 1998 15:50:00

91 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:50:30

92 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 15:51:00