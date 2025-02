A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist mass start, programma, streaming

Oggi, domenica 23 febbraio, ultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la rassegna iridata dedicata alla specialità con sci stretti e carabina prevede la disputate delle due mass start. A dare il via alle danze saranno le donne a partire dalle 13.45, poi sarà la volta degli uomini dalle 16.05.

Nella prova femminile non ci sarà Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha deciso di rinunciare per via delle sue precarie condizioni di salute. Wierer ha vissuto un campionato molto complicato, dal momento che a causa di un malanno non ha disputato l’inseguimento e la 15 km Individuale, format nei quali avrebbe potuto ben figurare.

E quindi spazio a Michela Carrara che si augura di replicare gli ottimi riscontri nella Sprint e nella Pursuit. La valdostana sarà l’unica rappresentante del Bel Paese, mentre tra gli uomini al via ci saranno Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Ambizioni ne ha Giacomel che in questa specialità a Ruhpolding, in Coppa del Mondo, ha colto il suo primo successo in carriera nel massimo circuito.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

L’ultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di biathlon, che vedrà le due mass start donne e uomini, andrà in scena quest’oggi e sarà trasmessa in diretta da RaiSport HD, Eurosport 1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due prove.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 12.5 km mass start femminile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 16.05 15 km mass start maschile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASS START FEMMINILE MONDIALI BIATHLON

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

2 PREUSS Franziska GER

3 SIMON Julia FRA

4 OEBERG Elvira SWE

5 HALVARSSON Ella SWE

6 MINKKINEN Suvi FIN

7 JEANMONNOT Lou FRA

8 RICHARD Jeanne FRA

9 MICHELON Oceane FRA

10 GROTIAN Selina GER

11 KIRKEEIDE Maren NOR

12 HAUSER Lisa Theresa AUT

13 LIE Lotte BEL

14 HAECKI-GROSS Lena SUI

15 CARRARA Michela ITA

16 DZHIMA Yuliia UKR

17 MAGNUSSON Anna SWE

18 TOMINGAS Tuuli EST

19 CLOETENS Maya BEL

20 OEBERG Hanna SWE

21 TODOROVA Milena BUL

22 HRISTOVA Lora BUL

23 TANNHEIMER Julia GER

24 SCHNEIDER Sophia GER

25 SIDOROWICZ Natalia POL

26 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

27 DMYTRENKO Khrystyna UKR

28 GASPARIN Aita SUI

29 LAMPIC Anamarija SLO

30 KLEMENCIC Polona SLO

STARTLIST MASS START MASCHILE MONDIALI BIATHLON

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 PERROT Eric FRA

3 WRIGHT Campbell USA

4 GIACOMEL Tommaso ITA

5 FILLON MAILLET Quentin FRA

6 LAEGREID Sturla Holm NOR

7 JACQUELIN Emilien FRA

8 BOE Tarjei NOR

9 SAMUELSSON Sebastian SWE

10 SOERUM Vebjoern NOR

11 CLAUDE Fabien FRA

12 NAWRATH Philipp GER

13 ULDAL Martin NOR

14 FAK Jakov SLO

15 STROEMSHEIM Endre NOR

16 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

17 HARTWEG Niklas SUI

18 NELIN Jesper SWE

19 KRCMAR Michal CZE

20 STALDER Sebastian SUI

21 PONSILUOMA Martin SWE

22 HIIDENSALO Olli FIN

23 HORN Philipp GER

24 CLAUDE Florent BEL

25 MANDZYN Vitalii UKR

26 GERMAIN Maxime USA

27 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

28 HOFER Lukas ITA

29 SEPPALA Tero FIN

30 BURKHALTER Joscha SUI