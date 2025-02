12h Bathurst: Audi all’attacco nelle qualifiche con Feller. 12° posto per la BMW n. 46

Ricardo Feller ha ottenuto il giro veloce durante le qualifiche della 12h di Bathurst, opening round dell’Intercontinental GT Challenge. L’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 183 dell’elvetico di Jamec Racing / Team MPC ha fatto la differenza nei trenta minuti cronometrati riuscendo a siglare la pole-position provvisoria con soli 32 millesimi di margine nei confronti della Porsche 992 GT3-R n. 91 The Bend Motorsport Park di Laurin Heinrich.

Il tedesco si contenderà durante la Superpole la prima piazza contro Scott Andrews (Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsport Audi n. 44) in PRO Am, mentre non avrà rivali in Bronze Cup l’ex vincitore della Bathurst 1000 Lee Holdsworth (Hallmarc / Team MPC Audi n. 9) vista l’assenza di altri equipaggi della stessa classe tra i migliori dieci delle qualifiche.

Terza posizione nella classifica combinata tra Q1 e Q2 per la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Kelvin van der Linde, sudafricano che ha saputo imporsi sull’australiano Cameron Waters (Scott Taylor Motorsport Mercerdes n. 222) e sul tedesco detentore del record della pista Maro Engel (Mercedes-AMG Team GMR n. 188).

Ferrari ha saputo inserirsi in Top10 con Chaz Mostert, la 296 GT3 n. 26 Arise Racing GT si contenderà la prima fila insieme anche a Luca Stolz (75 Express Racing Mercedes n. 75) ed a Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing n. 77).

Niente da fare, invece, per due protagonisti assoluti: Matt Campbell e Raffaele Marciello. L’australiano n. 911 di Absolute Racing Porsche, due volte vincitore della 12h di Mt. Panorama, ha chiuso 11mo davanti alla BMW M4 GT3 n. 46 dell’elvetico, in azione questo fine settimana con Charles Weerts e Valentino Rossi.

Alle 6.05 italiane, tra meno di un ora quindi, la sfida per la prima pole della stagione per quanto riguarda l’Intercontinental GT Challenge 2025.