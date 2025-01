WTA Hobart 2025, Mertens rimane in corsa e affronta Joint. Kessler mette lo sgambetto a Yastremska

Il torneo WTA di Hobart non sarà ricchissimo di talento come ad Adelaide, ma regala le sue emozioni. Come l’upset di McCartney Kessler, che nella prima partita della nottata ha sconfitto la numero 1 del seeding Dayana Yastremska in un match parecchio duro. La statunitense avrà però di fronte una giocatrice riposata in Elina Avanesyan, l’armena ha difatti approfittato del forfait prima della partita di Amanda Anisimova.

Rimane dunque in tabellone la seconda testa di serie, che diventa automaticamente la favorita, Elise Mertens. Per la belga una partita strana con Veronika Kudermetova, tre set molto rapidi in cui subisce anche un bagel, ma alla fine riesce a tenere dritta la barra fino a prendersi la prima semifinale stagionale nel torneo che lo scorso anno la vide arrivare fino in fondo, poi sconfitta da Emma Navarro.

Ad affrontarla al penultimo atto un nome inaspettato ai più, quello di Maya Joint. 19 anni il prossimo 16 aprile, numero 118 delle classifiche mondiali (ora attenta alla top 100) e sotto l’occhio dei riflettori agli US Open, dove arrivò al secondo turno e nacque il caso sul suo prize money avendo in ballo l’iscrizione a Texas University. Pochi mesi dopo si ritrova in campo a battere un’ex campionessa Slam come Sofia Kenin: forse ha scelto la strada giusta.

WTA HOBART, RISULTATI 9 GENNAIO

M. Kessler b. D. Yastremska 7-5 6-4

E. Avanesyan b. A. Anisimova WALKOVER

M. Joint b. S. Kenin 6-3 6-1

E. Mertens b. V. Kudermetova 6-1 0-6 6-2