WTA Hobart, la finale sarà tra Elise Mertens e McCartney Kessler

Hobart è ormai una seconda casa per Elise Mertens. La tennista belga ha raggiunto per la quarta volta in carriera la finale nel torneo australiano, che ha già vinto per due volte nel 2017 e 2018. Anche lo scorso anno la numero 34 del mondo si era spinta fino all’ultimo atto, perdendo poi dall’americano Emma Navarro.

Mertens ha dominato la sua semifinale, mettendo fine al sogno dell’australiana Maya Joint, numero 118 della classifica mondiale. La belga si è imposta con un perentorio 6-2 6-3 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

In finale Mertens affronterà nuovamente una tennista americana e sarà McCartney Kessler. Per la venticinquenne statunitense sarà la prima finale della carriera a livello WTA. Una bellissima vittoria in rimonta contro Elina Avanesyan con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo oltre due ore di gioco.

RISULTATI WTA HOBART 2025 (10 GENNAIO)

Kessler (Usa) b. Avanesyan (Arm) 4-6 6-3 6-4

Mertens (Bel) b. Joint (Aus) 6-2 6-3