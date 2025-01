WTA Hobart, McCartney Kessler sorprende Mertens e si porta a casa il titolo

È McCartney Kessler a esultare ad Hobart. La tennista statunitense mette in bacheca il secondo titolo della carriera nella cittadina australiana e arriva carica a mille per il suo debutto Slam contro la cinese Zhang Shuai; battuta Elise Mertens, numero 2 del seeding e vincitrice due volte su questi campi, in due ore e un quarto con il punteggio di 6-4 3-6 6-0.

La partenza è tutta di marca a stelle e strisce, con Kessler che sembra la più agguerrita tra le due. Immediate le prime chance di break, nel primo gioco è subito avanti 0-40 e alla terza occasione il vantaggio si concretizza. E nel settimo gioco raddoppia, nonostante la numero 67 del mondo sia un po’ sciupona: ci vogliono quatto palle break per passare 5-2. Il controbreak immediato è ininfluente, servizio a zero e primo set incamerato.

Il secondo set pare poter seguire lo stesso percorso, con Kessler che mette subito alle strette Mertens con un primo gioco lunghissimo, in cui non capitalizza due palle per mettere subito il naso avanti. La belga così entra in partita e strappa il servizio alla sua avversaria, e inizia ad avere fiducia, iniziando a impensierire l’americana; l’immediato controbreak appare un episodio, perché nel sesto gioco la seconda giocatrice del seeding mette di nuovo il naso avanti e manda così la contesa al terzo. Dove però evapora, mentre la giocatrice americana domina incontrastata: parziale impietoso di 25 punti a 9 e partita finita in maniera anticlimatica.

Molto più aggressiva McCartney Kessler, che ha a disposizione il doppio delle palle break della sua avversaria, 14 a 7; Mertens paga una seconda di servizio deboluccia, con cui chiude con un mediocre 11/34. Con questo risultato la statunitense entra in top 50, diventando la nuova numero 46 delle classifiche mondiali.