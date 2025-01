WTA Adelaide 2025, risultati 8 gennaio: quattro statunitensi e tre russe ai quarti di finale, Putintseva unica “intrusa”

Si sono appena completati gli ottavi di finale dell’Adelaide International 2025, torneo di categoria WTA 500 in corso nell’omonima città australiana: il tabellone di singolare femminile si è così allineato ai quarti di finale, per i quali si sono qualificate quattro statunitensi, tre russe e la kazaka Yulia Putintseva.

Nella parte alta del main draw la statunitense Jessica Pegula regola la greca Maria Sakkari per 6-4 6-1 e domani giocherà il derby con la connazionale Ashlyn Krueger, capace di piegare la spagnola Paula Badosa, battuta con lo score di 7-6 (4) 6-7 (4) 6-2, mentre la kazaka Yulia Putintseva supera la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-2 6-4 e nei quarti se la vedrà con la russa Diana Shnaider, che approfitta del ritiro della ceca Marketa Vondrousova, giunto quando quest’ultima era in vantaggio per 6-4 1-1.

Doppio confronto USA-Russia nella parte bassa del tabellone: la statunitense Madison Keys rimonta e batte la lettone Jelena Ostapenko per 3-6 6-4 6-3 ed affronterà la russa Daria Kasatkina, che elimina l’australiana Emerson Jones per 7-5 6-3, mentre l’altra russa Liudmila Samsonova piega la svizzera Belinda Bencic per 7-6 (3) 4-6 6-4 e sfiderà la statunitense Emma Navarro, che supera la russa Ekaterina Alexandrova col punteggio di 7-6 (4) 6-4.

WTA 500 ADELAIDE 2025 – RISULTATI 8 GENNAIO

Ottavi di finale

Jessica Pegula b. Maria Sakkari 6-4 6-1

Ashlyn Krueger b. Paula Badosa 7-6 (4) 6-7 (4) 6-2

Yulia Putintseva b. Ons Jabeur 6-2 6-4

Diana Shnaider b. Marketa Vondrousova 4-6 1-1 ritiro

Madison Keys b. Jelena Ostapenko 3-6 6-4 6-3

Daria Kasatkina b. Emerson Jones 7-5 6-3

Liudmila Samsonova b. Belinda Bencic 7-6 (3) 4-6 6-4

Emma Navarro b. Ekaterina Alexandrova 7-6 (4) 6-4