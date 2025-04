WTA Charleston 2025, Pegula e Zheng agli ottavi. Buona la prima da australiana di Kasatkina

Giornata ricca di partite al WTA 500 di Charleston, con il tabellone che ha visto delinearsi tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Non ha avuto problemi l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero uno, che ha vinto nettamente contro la bielorussa Iryna Shymanovich per 6-0 6-3 in neanche un’ora e un quarto di gioco ed ora affronterà l’australiana Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto la statunitense Payton Stearns con il punteggio di 6-1 6-4.

Buona la prima da neo australiana per Daria Kasatkina, che ha deciso di cambiare nazionalità, lasciando la Russia per l’Australia. La numero dodici del ranking mondiale ha dominato contro l’americana Lauren Davis con un perentorio doppio 6-1. Kasatkina, numero cinque del seeding, se la vedrà ora con l’americana Sofia Kenin, che ha battuto anche un po’ a sorpresa, visto l’andamento del match, la svizzera Belinda Bencic per 6-0 6-3.

Si qualifica per gli ottavi di finale anche la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero tre del torneo. La tennista asiatica ha superato in due set la greca Maria Sakkari, che continua la sua crisi ormai profondissima, per 6-4 6-1. Nel prossimo turno Zheng affronterà la belga Elise Mertens, che ha sconfitto la francese Varvara Gracheva per 6-3 7-5.

Sarà la russa Anna Kalinskaya l’avversaria nei quarti di finale di Madison Keys. La numero 33 della classifica mondiale ha superato l’americana Katy McNally per 6-1 6-4. Da segnalare anche la vittoria nel derby a stelle e strisce di Emma Navarro su Hailey Baptiste per 6-4 6-3 ed in quello russo di Diana Shnaider su Polina Kudermetova per 6-3 6-2. Vincono anche la lettone Jelena Ostapenko (7-5 6-2 all’americana Chirico) e la kazaka Yulia Putintseva (7-6 6-1 alla cinese Zhang).

RISULTATI WTA CHARLESTON 2025 (3 APRILE)

Kalinskaya (Rus) b. McNally (Usa) 6-1 6-4

Kasatkina (Aus) b. Davis (Usa) 6-1 6-1

Shnaider (Rus) b. P.Kudermetova (Rus) 6-3 6-2

Ostapenko (Lat) b. Chirico (Usa) 7-5 6-2

Navarro (Usa) b. Baptiste (Usa) 6-4 6-3

Alexandrova (Rus) b. Li (Usa) 6-3 6-0

Putintseva (Kaz) b. Zhang (Chn) 7-6 6-1

Kenin (Usa) b. Bencic (Sui) 6-0 6-3

Pegula (Usa) b. Shymanovich (Blr) 6-0 6-3

Tomljanovic (Aus) b. Stearns (Usa) 6-1 6-4

Krueger (Usa) b. Volynets (Usa) 6-3 7-6

Zheng (Chn) b. Sakkari (Gre) 6-4 6-1

Mertens (Bel) b. Gracheva (Fra) 6-3 7-5