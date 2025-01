È tempo di bilanci per la serie A1 Femminile. A pochi giorni dall’inizio dell’anno le squadre recuperano le energie dopo nove intense giornate di gara. Aleksandra Cotti, tecnico della nazionale femminile Under 16, traccia il bilancio del primo scorcio di stagione soffermandosi sulla lotta al vertice, sul ruolo delle italiane in Europa e sulla corsa per la conquista della salvezza.