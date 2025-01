Volley, Trento balbetta un set e poi liquida il Brasov: quarti di CEV Cup a un passo

Trento ha sconfitto il Corona Brasov per 3-1 (21-25; 25-17; 25-21; 25-23) nell’andata dei playoff della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni d’Europa hanno avuto un passaggio a vuoto nel primo set sul campo della poco quotata formazione rumena, ma hanno poi alzato il ritmo e sono riusciti a imporsi nei tre successivi parziali, anche se con qualche fatica di troppo rispetto al pronostico della vigilia.

I ragazzi di coach Fabio Soli hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale: per superare il turno basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma tra due settimane di fronte al proprio pubblico, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Nel caso in cui il percorso europeo proseguisse, i dolomitici, reduci dal successo in campionato contro Perugia, incroceranno la terza miglior terza classificata nei gironi di Champions League.

Prestazione rimarchevole da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (18 punti, 3 muri, 42% in attacco) e dello schiacciatore Alessandro Michieletto (16 punti, 2 ace, 52% in fase offensiva), affiancato di banda da Daniele Lavia (12 punti, 55% in ricezione, 40% in attacco e 3 ace). Il regista Alessandro Acquarone, oggi preferito a Riccardo Sbertoli, ha mandato in doppia cifra anche i centrali Florian Bartha (10 punti, 5 muri) e Flavio Gualberto (11 punti, 2 muri), il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 56% in ricezione. Ai padroni di casa non sono bastati Andrey Melnikov (20 punti) ed Ewoud Gommans (10).