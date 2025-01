Volley, Perugia o Trento: chi spicca il volo? Il big match illumina la 16ma di Superlega ma è spettacolo anche a Cisterna e Verona

E’ il giorno del big match e forse, nel caso di vittoria di Perugia, anche della verità, almeno per ciò che riguarda il primo posto nella regular season. La 16ma giornata di Superlega presenta la sfida più attesa, quella tra Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino, campioni d’Italia contro campioni d’Europa, la sfida che ha deciso la Supercoppa e che potrebbe ripresentarsi nel corso della stagione visto che le due squadre sono in lizza sia per la Coppa Italia (sono entrambi in final four), sia per il campionato.

Finora Perugia ha tenuto un ritmo più alto in questa prima parte di stagione e nei primi quattro mesi di stagione non ha mai perso: 15 partite di campionato, due di Supercoppa, quattro di Champions League, una di Coppa Italia per un totale di 22 vittorie consecutive. Il vantaggio degli umbri in classifica su Trento, secondo, è sensibile: 5 punti ma l’Itas deve recuperare una partita e oggi, con una vittoria, potrebbe ribaltare la situazione e diventare la nuova capolista virtuale in un colpo solo. Di contro un successo di Perugia chiuderebbe quasi definitivamente il discorso del successo in regular season con sei turni di anticipo. La cosa certa è che lo spettacolo è assicurato con due squadre che stanno tenendo ritmi altissimi. Si gioca domenica alle 18.00.

Le partite di alto livello, per questa 16ma giornata, non sono certo finite qui. A Cisterna, ad esempio, i padroni di casa laziali che occupano la settima posizione e hanno assoluto bisogno di punti per respingere l’assalto di Padova e addirittura Grottazzolina alla zona playoff, reduci da tre sconfitte a fila, ospitano la quarta forza del campionato, la Lube Civitanova che con i suoi 30 punti e quattro successi nelle ultime cinque sfide, vuole proseguire la serie vincente e consolidare un prezioso quarto posto in classifica. Squadre in campo domenica alle 19.00.

Sfida che profuma di playoff anche a Verona domenica alle 18.00 con la Rana che ospita l’Allianz Milano. Di fronte ci sono la quinta e la sesta forza del campionato. La prima è la vera rivelazione di questa stagione, anche se, Coppa Italia compresa, ha perso tre delle ultime sei gare disputate, così come Milano che sta disputando comunque un campionato più che dignitoso, arriva dal successo rocambolesco nel derby contro Monza e si prepara alla sfida in Champions League dove può ancora tentare di agganciare l’accesso diretto ai quarti di finale. In palio oggi una bella fetta di quinto posto in classifica.

Bella sfida a che a Piacenza dove, nell’anticipo di domani, sabato 11 gennaio, alle 18.00 saranno di fronte la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Sonepar Padova. I piacentini arrivano da quattro vittorie a fila che hanno permesso loro di risalire fino alla terza posizione in classifica e non si vogliono certo fermare, mentre Padova arriva dalla sanguinolenta sconfitta casalinga contro Grottazzolina che ha tolto serenità all’ambiente dopo la bella vittoria nello scontro diretto con Taranto. I veneti sono squadra da prendere con le molle per le big e qualche scherzetto lo hanno saputo giocare.

La grande sorpresa di questo girone di ritorno si chiama Yuasa Grottazzolina: la squadra marchigiana ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate portandosi fuori dalla zona retrocessione che aveva occupato per tutto il girone di andata. I marchigiani possono completare l’opera e addirittura dare l’assalto alla zona play-off ospitando la Prisma Gioiella Taranto in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la salvezza con i marchigiani che partono da +2 in classifica. Squadre in campo domenica alle 19.00.

Per la salvezza si gioca anche a Monza dove la Mint ultima in classifica ospita la Valsa Modena che al momento è ottava ma con soli 6 punti in più dei brianzoli. Da una parte c’è Monza che punta a un successo che la rilanci nella lotta per evitare una clamorosa retrocessione in A2, dall’altra c’è la Valsa Group che lancia ultimamente segnali positivi a livello di gioco ma fatica a muovere la classifica e arriva da cinque sconfitte consecutive in campionato più quella nei quarti di Coppa Italia. Si gioca domenica alle 16.00 quella che può essere una partita della verità per entrambe.