Volley, i migliori italiani della 15ma giornata di Superlega. Fedrizzi decisivo nella rimonta di Grottazzolina! Romanò si ritrova

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 15ª GIORNATA DI SUPERLEGA

DANIELE LAVIA Nel giorno in cui Michieletto fa più fatica del solito, ci pensa lui a risolvere una situazione intricata a Modena. Nei momenti più complicati mette a terra palloni pesantissimi e si rivela match winner, più in attacco che in ricezione. Chiude con 16 punti, il 67% in attacco, il 31% in ricezione, un muro e un ace.

GIOVANNI SANGUINETTI E’ una delle poche notizie positive di questa prima parte di stagione in casa Modena. Il giovane centrale conferma di aver trovate continuità e contro Trento mette a segno 13 punti con un 86% di positività in attacco che parla da solo e un muro.

YURI ROMANO’ Perde il posto da titolare ma forse lo ritrova in fretta. Entra in corsa a Taranto al posto di uno spento Bovolenta e in meno di tre set mette a segno 17 punti con il 58% in attacco, aggiungendo un ace e un muro. La risposta è quella che tutti volevano.

PAOLO PORRO Nella battaglia si esalta e gioca un grande match, soprattutto nei momenti decisivi che in una partita con tutti e tre i set ai vantaggi, sono stati tanti.

MATTIA BOTTOLO Una certezza per Civitanova che sa di poter contare su una schiacciatore di qualità. Chiude con 13 punti e con percentuali da urlo: 57% in ricezione, 52% in attacco, 3 muri e 2 ace. Applausi!

MICHELE FEDRIZZI Il cambio di passo di Grottazzolina porta anche la sua firma. Partita di sostanza la sua, nello spareggio di Padova: 14 punti, il 60% di positività in ricezione, il 43% in attacco e 4 ace pesantissimi.