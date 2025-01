Volley, Trento fa l’impresa e batte Perugia al tie-break annullando 9 match point! Vincono anche Milano e Civitanova

Si è appena concluso il programma della sedicesima giornata di regular season (la quinta del girone di ritorno) della Superlega 2024-2025 di volley maschile, al termine di una domenica estremamente intensa e spettacolare. Quest’oggi erano previsti cinque incontri (ieri si è disputato l’anticipo, vinto da Piacenza su Padova per 3-2), ma i riflettori erano puntati in primis sullo scontro diretto al vertice tra Perugia e Trento.

Il big match del PalaEvangelisti non ha deluso le aspettative della vigilia, con le prime due forze del campionato che si sono date battaglia punto su punto per cinque set regalando un bellissimo show a tifosi e appassionati. Alla fine hanno prevalso gli ospiti, trascinati da un ispirato Alessandro Michieletto (22 punti a referto), imponendosi per 24-22 al tie-break (20-25, 25-20, 18-25, 25-21 i primi quattro parziali) dopo aver annullato la bellezza di nove match point.

Si interrompe così dopo 22 successi consecutivi tra tutte le competizioni l’imbattibilità stagionale di Perugia, che resta comunque al comando della classifica (4 punti di vantaggio su Trento, che ha però una partita da recuperare) ma perde purtroppo per infortunio Ishikawa e Plotnytskyi quando mancano due settimane alla Final Four di Coppa Italia.

Sugli altri campi sono arrivate le nette vittorie in trasferta di Civitanova a Cisterna (25-23, 25-20, 25-17) e di Modena a Monza (25-21, 26-24, 25-17), mentre Milano ha espugnato Verona trionfando in quattro set (25-21, 21-25, 25-17, 25-20) e agganciando gli scaligeri al quinto posto in classifica. Da segnalare infine, nella lotta per la salvezza, l’importante affermazione casalinga di Grottazzolina su Taranto dopo cinque set tiratissimi (25-23, 25-22, 23-25, 20-25, 22-20).