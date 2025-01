Volley femminile, Vallefoglia regola Talmassons in Serie A1. Grande sfida tra Lee e Bici

Vallefoglia ha sconfitto Talmassons per 3-2 (30-32; 25-19; 25-17; 19-25; 15-11) nell’anticipo della diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ospiti si sono issate sul 16-11 nel primo set e sembravano in totale controllo della situazione sul 24-20, ma le padrone di casa hanno rimontato e si sono procurate anche quattro set-point prima della svolta operata dalle friulane.

Le marchigiane hanno dominato il secondo e il terzo parziale di fronte al proprio pubblico del Pala Megabox di Pesaro, le ospiti hanno avuto la forza per ribaltare il testa a testa nel quarto set e trascinare la contesa al tie-break, dove Vallefoglia ha operato uno scatto nelle battute iniziali per conquistare i due punti in palio.

Vallefoglia ha conquistato la settima vittoria in campionato e si conferma all’ottavo posto in classifica, sempre più in lotta per accedere ai playoff. Talmassons ha portato a casa un punto fondamentale in ottica salvezza, agganciando Roma al penultimo posto e portandosi a -1 da Pinerolo e Cuneo: le ultime due formazione in graduatoria retrocederanno in Serie A2.

La schiacciatrice Simone Lee ha messo a segno 23 punti (43% in fase offensiva) affiancata di banda da Gaia Giovannini (13 punti, 2 ace), l’opposto Erblira Bici è andata a referto con 18 punti. In doppia cifra anche le centrali Camilla Weitzel (18 punti, 7 muri) e Sonia Candi (12 punti, 2 muri). A Talmassons non sono bastate Maja Storck (25), Olga Strantzali (15) e Jovana Kocic (10).