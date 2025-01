Volley femminile, Paola Egonu scatenata: 26 punti, Milano batte Cuneo in Serie A1

Milano ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-15; 25-23; 25-22) nell’anticipo della 17ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa sono tornate al successo in campionato dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break contro Novara, imponendosi di fronte al proprio pubblico e conquistando tre punti importanti per la classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno agganciato proprio Novara al terzo posto in classifica a parità di partite giocate e sono a -10 dalla capolista Conegliano, che ha disputato un incontro in meno. Le piemontesi restano al terzultimo posto in graduatoria, a +1 su Roma e +2 su Talmassons: le ultime due retrocederanno in Serie A2.

Milano ha dominato il primo set e di slancio si è issata sul 14-10 nella seconda frazione, ma le ospiti non hanno mollato la presa e sono rimaste in scia (22-20 e 23-22) prima che le padrone di casa facessero la differenza nel finale. Il terzo parziale sembrava essere a senso unico in avvio (5-2), ma Cuneo ha reagito e si è portata sul 13-10 e 21-18 prima di subire il rientro delle lombarde, che con un grande recupero hanno chiuso i conti con il massimo scarto e si lanciano con grande ottimismo verso il turno infrasettimanale.

Prova straripante dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 26 punti (3 muri) con il 67% in fase offensiva. In doppia cifra anche le schiacciatrici Myriam Sylla (11 punti, 71% in attacco) e Nika Daalderop (10, 53%) sotto la regia di Alessia Orro (4 punti). A riposo la centrale Anna Danesi, in reparto hanno giocato Laura Heyrman ed Hena Kurtagic (4 punti a testa). Tra le fila di Cuneo le migliori sono state Anna Dodson (12) e Anastasiia Kapralova (11).