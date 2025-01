Volley femminile, tris di scontri al vertice nella 20ma di A1! Spiccano Busto-Milano e Bergamo-Scandicci

Tris di sfide ad altissima quota nella ventesima giornata della Serie A1 con sei delle prime sette della classe che daranno vita a scontri molto importanti nell’economia della griglia playoff. La capolista Conegliano chiuderà la giornata ospitando una Chieri tonica, che ha appena centrato la semifinale della Challenge Cup. Derby lombardo a Busto Arsizio tra la Eurotek e la Numia Milano, che sta attraversando un buon momento di forma, e infine fari puntati su Bergamo, dove le padrone di casa ospitano una Savino del Bene Scandicci a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta contro Conegliano.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano punta alla vittoria numero 32 dopo aver chiuso senza sconfitte in Champions League e aver demolito le speranze di Scandicci di tentare l’assalto alla regina. La squadra di Santarelli ospita domenica alle 18.00 la Reale Mutua Fenera Chieri, che occupa la quinta posizione in classifica, ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato e arriva dalla conquista della semifinale di Challenge Cup.

La partita forse più intrigante della giornata si gioca a Busto Arsizio, dove una Eurotek che funziona un po’ a corrente alternata nell’ultimo periodo ospita domenica alle 17.00 la Numia Milano, che sembra aver trovato il ritmo giusto dopo aver recuperato tutte le giocatrici della rosa. La squadra di Busto, settima in classifica, con alle spalle due sole vittorie nelle ultime cinque gare, ha bisogno ancora di punti per sigillare l’accesso ai playoff, mentre Milano punta decisamente al secondo posto in classifica, è a 4 lunghezze da Scandicci ma con una partita da recuperare e arriva da tre successi a fila in campionato più quello ottenuto in Champions contro il Vakifbank non più tardi di mercoledì.

Partita da vedere assolutamente anche a Bergamo (ore 17.00), dove le orobiche, vera rivelazione del torneo, seste in classifica, ospitano la Savino del Bene Scandicci, che sta disputando una grande parte centrale di stagione, non fosse per la sconfitta nettissima subita sabato scorso nel remake della finale scudetto dell’anno passato contro Conegliano. Una macchia che però le toscane cercheranno di fare in modo che non si espanda: in parte un piccolo riscatto è arrivato in settimana con la vittoria in Champions in una gara che ha regalato a Scandicci il primo posto assoluto tra le qualificate ai quarti, ma bisognerà vedere a Bergamo cosa saprà fare la squadra di Gaspari contro una squadra che non ha paura di nessuno, anche se ha subito due sconfitte nelle ultime tre uscite.

Tra le prime sette della classe resta fuori la Igor Gorgonzola Novara, che sarà di scena sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Da una parte la caccia a una posizione di prestigio in chiave griglia dei playoff per le piemontesi, che al momento sono terze a pari merito con Milano, che però deve recuperare una partita. Dall’altra la necessità di fare punti per non rientrare in zona retrocessione di una Perugia che qualche picco lo ha avuto ultimamente anche con squadre di alto rango. Si gioca alle 16.00.

Incrocio pericoloso anche a Pesaro, dove la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che ha consolidato l’ottavo posto, prova a mettere un sigillo quasi definitivo alla conquista dei playoff ospitando la Smi Roma, che arriva dal successo con Cuneo che ha riacceso la speranza di salvezza e dalla vittoria con lo Charleroi, che ha aperto la porta della semifinale di Challenge Cup. Si gioca domenica alle 15.00.

Punti salvezza molto pesanti domenica alle 17.00 a Firenze, dove sono di fronte Il Bisonte e l’Olivero Honda Cuneo, appaiati a quota 14 in classifica con un solo punto di vantaggio su Roma, penultima. È una partita apertissima: Firenze ha perso tutte le ultime cinque gare, mentre Cuneo ha vinto due delle ultime cinque gare disputate. Partita che sfugge ad ogni pronostico: di sicuro chi la vince respira, chi la perde è nei guai, grossi.

A completare il quadro, con un occhio sempre soprattutto alla zona salvezza, c’è l’unico anticipo di sabato alle 21.00 che vede di fronte il Talassons, ultimo in classifica, e il Wash4Green Pinerolo, che non si è ancora rassegnata all’idea di non fare i playoff. La squadra di casa ha una sola opzione: vincere per evitare di restare troppo staccata dalle rivali in vista della volata salvezza. Pure Pinerolo deve vincere per forza se vuole restare in corsa per la zona playoff, che al momento si trova 5 punti più su con l’ottavo posto di Vallefoglia.