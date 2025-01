Universiadi Invernali 2025: tutti i convocati dell’Italia per gli sport della neve e del ghiaccio

La 32ma edizione delle Universiadi Invernali sarà la settima a svolgersi in Italia: ad ospitare la manifestazione sarà, ancora una volta, a distanza di 18 anni, Torino. Il capoluogo piemontese dal 13 al 23 gennaio 2025 tornerà ad ospitare la kermesse già organizzata nel 2007: la FederCUSI ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia.

Saranno 89 gli azzurri in gara, con la delegazione italiana completata da 28 elementi dello staff: saranno rappresentate 30 università e l’Italia prenderà parte a 12 delle 13 discipline presenti nel programma, risultando assente soltanto nell’hockey su ghiaccio.

Il Presidente della FederCUSI, la Federazione Italiana dello Sport Universitario, Antonio Dima, ha presentato l’elenco dei convocati al sito federale: “La nostra delegazione è competitiva, motivata e numerosa. Alla vigilia credo di interpretare un nobile sentimento comune: più che ai podi mi piace pensare alla crescita, alla cooperazione e allo sviluppo anche in termini sociali che appartengono ad un evento di questa portata. Le Universiadi sono teatro per quanti diventeranno leader e dirigenti dei Paesi partecipanti, e non solo nello sport. Dunque, le discipline invernali come scuola di vita, palestra per la crescita del movimento universitario. Oggi e sempre“.

DELEGAZIONE ITALIANA UNIVERSIADI INVERNALI 2025

SCI ALPINO – FISI (20 Studenti-Atleti e 4 Staff Tecnico)

Staff Tecnico: Giorgio Madella, Alessandro Andreoli, Davide De Crignis e Michelangelo Tentori.

Studenti-Atleti: Maria Sole Antonini, Martina Bianchi, Luca Bianchi, Pietro Broglio, Matilde Casse, Margherita Cecere, Sebastiano Cipriano, Carlo Cordone, Marco De Zanna, Enrico Giacomelli, Pietro Motterlini, Eleonora Pizzi, Stefano Pizzato, Cecilia Pizzinato, Martina Sacchi, Lorenzo Salvati, Gabriele Sartori, Davide Seppi, Giulia Valleriani, Aurora Zavatarelli.

SCI DI FONDO – FISI (8 studenti-atleti e 1 staff tecnico)

Staff Tecnico: Andrea Restano.

Studenti-Atleti: Maria Eugenia Boccardi, Roberta Cenci, Gloria Gabrielli, Nicolò Genovese, Giovanni Lorenzetti, Riccardo Masiero, Gabriele Rigaudo e Maddalena Somà.

SNOWBOARD – FISI (10 studenti-atleti e 2 staff tecnico)

Staff Tecnico: Gert Ausserdorf e Riccardo De Zanna.

Studenti-Atleti: Tommaso Costa, Giovanni Di Mola, Simon Dorfmann, Elisa Fava, Andrea Giacomiello, Sofia Groblechner, Fabian Lantschner, Federico Podda, Matteo Rezzoli e Marika Savoldelli.

BIATHLON – FISI (3 Studenti-Atleti)

Studenti-Atleti: Paolo Barale, Gabriel Curtaz e Anael Mezzacasa.

FREESTYLE – FISI (3 Studenti-Atleti e 1 Staff Tecnico)

Staff Tecnico: Alessandro Bianchetti.

Studenti-Atleti: Greta Angelini, Nathalie Bernard e Giorgio Busulini.

SCI ALPINISMO – FISI (8 Studenti-Atleti e 1 Staff Tecnico)

Staff Tecnico: Laura Bettega.

Studenti-Atleti: Rocco Baldini, Silvia Berra, Giuseppe Cantamessa, Noemi Junod, Alice Maniezzo, Marco Salvadori, Leonardo Taufer e Clizia Vallet.

CURLING – FISG (11 Studenti-Atleti e 2 Staff Tecnico)

Staff Tecnico: Burba Wolfgang e Ekaterina Galkina.

Studenti-Atleti: Giacomo Colli, Francesco De Zanna, Camilla Gilberti, Andrea Gilli, Stefano Gilli, Lucrezia Grande, Rachele Scalesse, Stefano Spiller, Francesco Vigliani, Giada Zambelli e Giulia Zardini.

PATTINAGGIO DI FIGURA – FISG (10 Studenti-Atleti e 3 Staff Tecnico)

Staff Tecnico: Brunilde Bianchi, Stephanie Cuel e Edoardo De Bernardis.

Studenti-Atleti: Carlotta Argentieri, Corey Circelli, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Ginevra Negrello, Giulia Paolino, Marina Piredda, Francesco Riva, Andrea Tuba, Raffaele Zich.

SHORT TRACK SPEED SKATING – FISG (9 Studenti-Atleti e 2 Staff Tecnico)

Staff Tecnico: Davide Viscardi, Elena Viviani.

Studenti-Atleti: Vanessa Andreatta, Margherita Betti, Lucrezia Casagrande, Pietro Castellazzi, Federica Cola, Alessandro Loreggia, Davide Oss Chemper, Alessandro Picchiarelli, Viola Simonini.

PARA SCI ALPINO – FISIP (3 Studenti-Atleti)

Studenti-Atleti: Giorgio Napoli, Martina Vozza e Ylenia Sabidussi (Atleta Guida di Martina Vozza).

PARA SCI DI FONDO – FISIP (1 Studente-Atleta)

Studenti-Atleti: Filippo Uber.

SCI ORIENTAMENTO – FISO (3 Studenti-Atleti)

Studenti-Atleti: Stefano Martinatti, Anna Pradel e Nicole Riz.

DELEGAZIONE FEDERCUSI

Staff: Pompeo Leone (Capo Delegazione), Michele Ventura (Vice-Capo Delegazione), Massimo Zanotto (Vice-Capo Delegazione) e Paolo Carminati (Official).

Staff Medico: Gianfranco Beltrami (Direttore Sanitario), Francesco Bizzarri (Medico Federale), Michele Gatti e Federico Vitale (Fisioterapisti Federale).

Altri Componenti dello Staff: Angelo Orsillo (Segreteria Organizzativa della Delegazione), Andrea Belardinelli (Area Comunicazione), Zakaria Bafta e Valentin G. Bizzochetti (Area Social-Media).