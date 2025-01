Universiadi Invernali 2025, Italia fuori ai quarti nel parallelo dello sci alpino. Curtaz 20° nella pursuit del biathlon

L’Italia non raccoglie medaglie nella giornata odierna delle Universiadi Invernali 2025 in corso a Torino. Nell’hockey su ghiaccio si chiude il torneo femminile: nella finale per l’oro la Cechia supera per 2-1 ai supplementari il Canada, mentre nella sfida per il bronzo il Giappone la spunta sempre per 2-1, ma nei tempi regolamentari, la Slovacchia.

Nello sci alpino il parallelo a squadre miste vede l’Italia superare agli ottavi la Germania per 3-1, ma poi fermarsi ai quarti con il Giappone: finisce 2-2, ma i nipponici avanzano per la somma dei tempi. Cronometro decisivo in entrambe le finali, finite 2-2: l’oro va alla Svezia sulla Svizzera, mentre il bronzo viene conquistato dalla Francia ai danni del Giappone.

Nel biathlon la 10 km pursuit femminile vede la doppietta polacca con Barbara Skrobiszewska prima in 37’40″6 ed Amelia Liszka seconda a 30″0, mentre il bronzo va all’ucraina Daryna Chalyk, terza a 57″7. L’azzurra Anael Mezzacasa viene doppiata nel quarto giro. Nella 12.5 km pursuit maschile doppietta dell’Ucraina con Bohdan Borkovskyi all’oro in 37’48″9 davanti a Serhii Suprun, d’argento a 28″9, mentre il francese Paul Fontaine si classifica terzo a 33″3. In casa Italia Gabriel Curtaz termina 20° a 4’27″6.