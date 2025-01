Universiadi Invernali 2025, arrivano altre tre medaglie per l’Italia: oro Vozza, argento Grassl, bronzo Cecere

L’Italia sale a quota 7 medaglie alle Universiadi Invernali 2025 in corso a Torino: giornata fruttuosa per i colori azzurri, che raccolgono tre podi. Oro per Martina Vozza nello sci alpino paralimpico, conquistando anche il gigante dopo il successo nel superG, argento per Daniel Grassl nel pattinaggio artistico, bronzo di Margherita Cecere nel gigante femminile dello sci alpino.

Nello sci alpino paralimpico il gigante femminile vision impaired viene dominato da Martina Vozza (con la guida Ylenia Sabidussi), vittoriosa in 2’21″36, davanti alla tedesca Luisa Grube, seconda a 37″04, ed alla croata Karla Kordic, terza a 1’39″47.

Nel pattinaggio artistico l’individuale maschile vede l’argento di Daniel Grassl, che trova il season best a quota 280.56 e viene battuto soltanto dal nipponico Yuma Kagiyama, d’oro con lo score di 289.04. Bronzo al sudcoreano Cha Junhwan, terzo a quota 264.94.

Nello sci alpino arriva infine il bronzo di Margherita Cecere nel gigante femminile: l’azzurra chiude in 2’07″61, a 1″03 dall’oro dell’elvetica Sue Piller, vittoriosa con il crono di 2’06″58, davanti all’altra svizzera Delphine Darbellay, d’argento a 0″60 dalla connazionale.