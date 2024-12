Pattinaggio artistico, Universiadi Invernali 2025: i convocati dell’Italia. Grassl e Gutmann a capo della spedizione

Il 2025 del pattinaggio artistico aprirà i battenti con una competizione molto interessante. Stiamo parlando delle Universiadi Invernali 2025, rassegna che si svolgerà quest’anno in Italia, nello specifico a Torino, dal 13 al 25 gennaio 2025. C’è grande attesa per l’evento che, per ciò che concerne la disciplina in oggetto, sarà ospitato all’iconico PalaVela, venue dei Giochi Olimpici del 2006. Lo scorso weekend, in contemporanea con l’annuncio riguardante i Campionati Europei, la FISG ha svelato la rosa degli atleti azzurri coinvolti in gara.

Si tratta di una spedizione altamente competitiva, che vanta pattinatori di punta in tutte e tre le discipline (ricordiamo che non ci saranno le coppie d’artistico). In campo maschile non a caso figura il leader del movimento Daniel Grassl che, per l’occasione, avrà la possibilità di confrontarsi ancora una volta con avversari stimolanti, come ad esempio il temibile trittico nipponico formato dal Vice Campione Olimpico Yuma Kagiyama, Shun Sato e Kao Miura. A condividere l’avventura dell’altoatesino il padrone di casa Raffaele Francesco Zich e Corey Circelli.

Tra le donne invece le attenzioni sono incentrate su Lara Naki Gutmann, azzurra che è letteralmente esplosa in questa annata sportiva raggiungendo risultati incredibili come la terza posizione alla tappa del Grand Prix Finlandia Trophy. Insieme a lei ci saranno inoltre Marina Piredda e Ginevra Negrello, entrambe reduci da una prova convincente ai Campionati Italiani di Varese.

Due invece i binomi reclutati per la danza sul ghiaccio: Giulia Paolino-Andrea Tuba e Carlotta Argentieri-Francesco Riva, due team di prospetto intenzionati a salire di colpi con il passare del tempo. Di seguito il quadro delle convocazioni.

UNIVERSIADI INVERNALI 2024: LE CONVOCAZIONI DELL’ITALIA (PATTINAGGIO DI FIGURA)