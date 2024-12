Universiadi Invernali 2025, i convocati della FISI: 53 azzurri per la manifestazione di Torino

Dopo 18 anni le Universiadi Invernali tornano a Torino: il capoluogo piemontese dal 13 al 23 gennaio 2025 tornerà ad ospitare la kermesse già organizzata nel 2007: è stato rilasciato l’elenco dei convocati per quanto concerne gli sport afferenti alla FISI, selezionati d’intesa con il CUSI.

Saranno 53 gli azzurri in gara in 6 sport, così suddivisi: 20 nello sci alpino, 9 nello sci di fondo, 10 nello snowboard, 3 nel biathlon, 3 nel freestyle e 8 nello sci alpinismo. Non sono stati ancora comunicati, invece, gli italiani convocati negli sport afferenti alla FISG.

CONVOCATI FISI UNIVERSIADI INVERNALI TORINO 2025

SCI ALPINO

Carlo Cordone, Pietro Motterlini, Marco De Zanna, Enrico Giovannelli, Lorenzo Leonardo Salvati, Pietro Broglio, Sebastiano Cipriano, Gabriele Sartori, Davide Seppi, Stefano Pizzato, Luca Bianchi, Eleonora Pizzi, Aurora Zavattarelli, Margherita Cecere, Martina Sacchi, Martina Bianchi, Cecilia Pizzinato, Giulia Valleriani, Maria Sole Antonini e Matilde Casse.

SCI DI FONDO

Riccardo Masiero, Gabriele Rigaudo, Giovanni Lorenzetti, Lorenzo Boccardi, Nicolò Genovese, Maria Eugenia Boccardi, Gloria Gabrielli, Roberta Cenci e Maddalena Somà.

SNOWBOARD

Andrea Giacomiello, Tommaso Costa, Federico Podda, Giovanni Di Mola, Matteo Rezzoli, Simon Dorfmann, Fabian Lantschner, Elisa Fava, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner.

BIATHLON

Gabriel Curtaz, Paolo Barale e Anael Mezzacasa.

FREESTYLE

Giorgio Busulini, Nathalie Bernard e Greta Angelini.

SCI ALPINISMO

Vincenzo Taufer, Giuseppe Cantamessa, Rocco Baldini, Marco Salvadori, Noemi Junod, Clizia Vallet, Alice Maniezzo e Silvia Berra.