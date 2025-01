United Cup, Polonia-Cechia 2-1: il doppio Swiatek/Hurkacz regala i quarti di finale

Verdetti in arrivo in questa giornata di Capodanno. La United Cup di tennis incombe e ci sono dei risultati da annotare. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), la Polonia ha sconfitto la Cechia 2-1 nell’ultimo match valido per il Gruppo B della competizione a squadre miste tra nazioni sul cemento australiano.

Una sfida molto combattuta, che si è decisa nel doppio misto. Nei due singolari, infatti, le danze erano state aperte dall’affermazione di Tomas Machac (n.25 del ranking) contro Hubert Hurkacz. Il ceco l’ha spuntata in 1 ora e 57 minuti di gioco sullo score di 7-5 3-6 6-4, mettendo in mostra un tennis a tratti sublime e piegando il suo avversario grazie all’efficienza in risposta.

È spettato al n.2 del mondo Iga Swiatek metterci una pezza nella sfida contro Karolina Muchova (n.22 WTA). La polacca si è comportata ottimamente, avendo un rendimento decisamente buono anche dal lato del dritto. Lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita parla chiaro.

Dunque, tutto si è deciso nel doppio misto come detto. Si è trattato, alla fine della fiera, di un altro confronto tra singolaristi: da un lato Swiatek e Hurkacz e dall’altro Muchova e Machac. Le miglior attitudini in coppia del duo Iga/Hubi hanno fatto in modo che la partita terminasse sul punteggio di 7-6 (3) 6-3 in favore della Polonia, che così ha staccato il biglietto per i quarti di finale dove affronterà la miglior seconda dei gironi di Sydney.