United Cup 2025, il programma di domani (1° gennaio): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Ultimo giorno per la fase a gironi, ma anche primo per i quarti di finale di United Cup. Nell’attesa del ritorno in campo dell’Italia c’è ancora tantissimo tennis da vedere tra Perth e Sydney. E i confronti si fanno di altissimo livello.

In particolare, a Sydney c’è un Polonia-Cechia da gustarsi con Hurkacz-Machac e Swiatek-Muchova che promettono scintille ad altissimo livello. Più avanti si deciderà, sostanzialmente, quale sarà il futuro destino dell’Italia a livello di squadra da affrontare ai quarti, vista la presenza di Gran Bretagna-Australia. A Perth, invece, sembra realistico vedere tutto decidersi al doppio misto con le prevalenze di pronostici di Rybakina e Zverev in Kazakistan-Germania. Infine, USA strafavoriti sulla Cina su tutta la linea.

L’edizione 2025 di United Cup continua nella notte con le partite di Sydney nei gironi e di Perth nei quarti. Sarà possibile seguirle in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo.

CALENDARIO UNITED CUP 2025

Mercoledì 1° gennaio 2025

Fase a gironi

SYDNEY

Polonia-Cechia – Gruppo B

Ore 00:30 Hurkacz-Machac

A seguire Swiatek-Muchova

A seguire Swiatek/Hurkacz-Muchova/Machac

Gran Bretagna-Australia – Gruppo F

Ore 7:30 Boulter-Gadecki

A seguire B. Harris-de Minaur

A seguire Boulter/Broom-Perez/Ebden

Quarti di finale

PERTH

Kazakistan-Germania

Ore 3:00 Rybakina-Siegemund

A seguire Shevchenko-Zverev

A seguire Rybakina/Shevchenko-Siegemund/Zverev

USA-Cina

Ore 10:00 Gauff-Xao

A seguire Fritz-Zhang

A seguire Gauff/Fritz-Zhang/Sun

PROGRAMMA UNITED CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo