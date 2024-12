Perché Jannik Sinner può guadagnare su Zverev senza giocare? L’intrigo dei punti in United Cup

Alexander Zverev ha aperto la nuova stagione vincendo i primi due singolari disputati alla United Cup, competizione per squadre miste in corso di svolgimento in Australia. Il tennista tedesco ha infatti sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro per 6-4, 6-4 e il cinese Zhizhen Zhang per 2-6, 6-0, 6-2, trascinando così la sua Germania al primo posto nel girone e alla qualificazione ai quarti di finale. Il numero 2 del mondo tornerà in scena per disputare il primo turno della fase a eliminazione diretta, dove incrocerà il kazako Alexander Shevchenko.

La United Cup assegna punti per il ranking ATP, ma la loro distribuzione è particolare: il valore di ogni vittoria nel torneo è infatti dato dalla combinazione di due fattori, ovvero il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa, per un massimo di 500 punti guadagnabili nel corso della settimana. In sostanza: più l’avversario è quotato e più punti si conquistano, più la vittoria arriva in là nella competizione e più punti si conquistano.

Alexander Zverev ha messo da parte 55 punti con le sue prime due affermazioni in terra oceanica: 20 punti per il successo su Monteiro (numero 109) e 35 per quello su Zhang (numero 45). Una vittoria su Shevchenko (numero 78) garantirebbe 35 punti e dunque il tedesco potrebbe avere incamerato soltanto 90 punti prima dell’eventuale semifinale: negli ultimi due turni del torneo potrebbe racimolare un massimo di 310 punti, ma dovrebbe vincere entrambi gli incontri e i suoi avversari dovrebbero essere dei top-10.

Ricordiamo che il tedesco deve scartare i 335 punti conquistati dodici mesi fa alla United Cup, dunque il suo divario nei confronti di Jannik Sinner, numero 1 del mondo, potrebbe ampliarsi anche in maniera considerevole oppure ridursi in maniera minima (in questo caso di massimo 65 punti, ovvero vincendo le prossime tre partite e ipotizzando semifinale e finale contro top-10). Al momento, considerando ancora i risultati dell’ultima United Cup, Zverev è a quota 7.915 punti e ha un distacco di 3.915 punti nei confronti dell’azzurro.

Dando uno sguardo al ranking virtuale, però, il tedesco è sceso a 7.635 punti e Sinner è sempre a 11.830 (l’altoatesino rimarrà in questa situazione fino agli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere i 2.000 punti del trionfo ottenuto nell’ultima edizione), dunque il divario è di 4.195 punti virtuali.

PUNTI ASSEGNATI ALLA UNITED CUP 2025