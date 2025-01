Tour Down Under femminile, Noemi Ruegg si prende tappa e maglia a Wilunga Hill

Cambio della guardia al Tour Down Under femminile. La seconda tappa della prima corsa stagionale, la Unley-Wilunga Hill di 115 chilometri, se la porta a casa la svizzera Noemi Ruegg (EF Education-Oatly), precedendo l’olandese Silke Smulders (Liv AlUla Jayco) di 10” e la norvegese Mie Bjorndal Ottestad (Uno-X Mobility) di 26”. Con questa vittoria passa anche in testa alla generale, mentre Eleonora Ciabocco mantiene la maglia bianca.

Il primo tentativo di fuga arriva dopo una decina di chilometri con l’australiana Alli Anderson, ma la sua avventura in solitaria serve solo a scremare un po’ il gruppo, stesso destino per l’altra padrona di casa Maeve Plouffe. Una gara, come spesso accade, senza una padrona, e questo tira e molla prosegue fino a metà gara.

Il primo vero tentativo è nuovamente di Alli Anderson, che tocca anche i 40” e viene raggiunta dalla connazionale Ally Wollaston, con cui accumula oltre un minuto e mezzo ai -30 dal traguardo, ma la vita della loro fuga si esaurisce ai -25, poco prima della doppia scalata del Wilunga Hill.

Nella prima ascesa rimangono in undici davanti, tra cui anche le due azzurre Greta Marturano e Barbara Malcotti, mentre nella seconda aumentano gli attacchi, con Niamh Fisher-Black che porta via un gruppetto con Ruegg, Smulders e Neve Bradbury (Canyin/Sram) ai -3 dal traguardo.

Le quattro si fanno raggiungere da Dominika Wlodarczyk ed Elise Chabbey, ma Ruegg è quella più in palla: al primo scatto resiste solo Smulders, al secondo, a 400 metri dal traguardo, arriva in solitaria portando a casa la vittoria.