Tour Down Under femminile, sprint vincente di Dygert a Stirling, Ruegg trionfa nella generale

Noemi Ruegg è la vincitrice dell’edizione 2025 del Tour Down Under femminile. La campionessa nazionale svizzera si porta a casa l’undicesima edizione della corsa svizzera grazie al terzo posto dell’ultima tappa, con partenza e arrivo a Stirling, mantenendo le ruote di Chloe Dygert (Canyon/Sram), vincitrice odierna, e dell’olandese Silke Smulders (Liv Aula Jayco), la sua diretta avversaria per la vittoria finale, poi seconda nella generale a 13’’. Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) chiude sedicesima e si porta a casa la maglia bianca.

Il circuito da cinque giri promette spettacolo con una salita leggera, 2 km al 4%, ma che si fa sentire se ripetuta per cinque volte. Nei primi due giri però non succede molto, con il gruppo che rimane compatto per una trentina di chilometri, il primo tentativo è attorno al trentesimo chilometro con Lauren Bates, ma va a vuoto.

Il primo tentativo vero è dell’australiana Elia Simpson (St Michel – Preference Home – Auber93 WE), che prova la sortita in solitaria. Il gruppo lascia fare, lasciandole anche due minuti di margine ai -40 dal traguardo, ma poi si rianima poco dopo sotto la spinta della Canyon/Sram, che lavora per Dygert. Il gruppo si allunga e si stringe, anche a causa di altri attacchi, tra cui di un quartetto con Rachele Barbieri (Picnic PostNL) e Barbara Malcotti (Human Powered Health), ma la EF Education Easypost di Ruegg rimane attenta.

La più coraggiosa di tutte è Elia Wyllie: l’australiana tenta la sortita a 6,5 chilometri dal traguardo, guadagnando una ventina di secondi sul gruppo ma venendo ripresa alle pendici dell’ultima ascesa a Stirling. Arriviamo all’ultiimo chilometro, Sigrid Haugset lancia un timido attacco ma viene ripresa da Dygert, che arriva avanti a tutte per il primo successo stagionale