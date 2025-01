Ciclismo, Remco Evenepoel: “Sarò pronto per il Tour, fuori discussione essere al Giro”

Il belga Remco Evenepoel ha parlato all’ANSA per fare il punto della situazione dopo il grave infortunio occorsogli a dicembre durante un allenamento, ed ha rivelato i rinnovati obiettivi per la stagione 2025, nella quale sarà in gara al Tour de France, ma non sarà pronto per il Giro d’Italia.

Il corridore si è sottoposto a degli accertamenti in Belgio, i quali hanno dato esito positivo, e così l’atleta potrà iniziare la riabilitazione: “Ho fatto una scansione e i risultati sono piuttosto buoni. Finalmente potremo iniziare la riabilitazione, questa è una buona notizia“.

Il ciclista della Soudal Quick-Step ha sottolineato tutti i problemi generati dall’incidente: “Sono passate cinque settimane dall’ultima volta che ho fatto sport. È dura da accettare. Ora potrò riprendere ad allenarmi sui rulli, molto delicatamente all’inizio, anche perché ho ancora intorpidimento alla spalla destra“.

Evenepoel dovrebbe tornare ad allenarsi su strada ad inizio febbraio, con l’esordio in gara previsto per metà aprile: “E’ più facile iniziare con corse di un giorno che con una Parigi-Nizza o un Giro d’Italia, che è completamente fuori discussione“.

La prima gara ufficiale del belga dovrebbe essere la Freccia del Brabante, in programma il 18 aprile, per poi puntare verso il vero obiettivo stagionale: “Non so in che forma sarò per le Ardenne, ma l’obiettivo è di essere al 200% prima del Tour“.