Ciclismo: per Remco Evenepoel altri problemi fisici. A rischio il rientro alle Ardenne

La stagione ciclistica si appresta a partire, come di consueto dall’Oceania. Avrà bisogno di pazientare (e non poco) Remco Evenepoel, ancora fermo ai box dopo la caduta in allenamento di fine 2024.

Sono sorti infatti nuovi problemi fisici per il belga della Soudal-QuickStep: il rientro era previsto ad aprile, con le Classiche delle Ardenne, ma c’è addirittura il rischio di attendere ancora.

Le sue parole a Sporza: “Dopo gli esami che mi hanno fatto qualche giorno fa, erano arrivate notizie positive. Ma è emerso anche un guaio supplementare. C’è un problema a un nervo e la mia spalla è abbastanza inattiva. Dovrò lavorare duramente per stimolare i muscoli di quella spalla per farli tornare a ‘vivere’. Ci vorrà un po’ di tempo in più del previsto per recuperare, rispetto a quello che speravamo“.

E aggiunge: “Questo problema al nervo è un colpo abbastanza duro. Da programma, dovrei cominciare ad allenarmi a cinque settimane di distanza dall’infortunio: è quello che sto facendo, ma in maniera più leggera del previsto. È un aspetto che dovremo tenere in considerazione”.

Sulla programmazione: “In questo momento abbiamo ancora la Freccia del Brabante come punto di partenza della stagione, ma possiamo anche spostarlo in avanti, se necessario. Per fortuna, il Tour de France 2025 è ancora molto lontano. Sicuramente c’è tempo per valutare la cosa, ma dovrò vedere in quali condizioni potrò essere al via delle Classiche delle Ardenne“.