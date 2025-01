Tabellone ATP Auckland 2025: buone chance per Cobolli, al via anche Darderi e Sonego

Nella notte ha preso forma il tabellone principale dell’ATP 250 di Auckland, uno dei due appuntamenti rimasti nella stagione prima che gli Australian Open prendano piede in quel di Melbourne. Un appuntamento dall’ottima tradizione, questo, e dai diversi vincitori nobili (Rod Laver, Fred Stolle, Roy Emerson, Bjorn Borg, Marcelo Rios e Gustavo Kuerten; primatisti di vittorie Emerson e David Ferrer con 4).

Sono tre gli italiani che si presentano al via. Tra essi, forse la migliore occasione ce l’ha Flavio Cobolli, che pure non è atteso a un secondo turno tanto facile, vista la presenza del tedesco Jan-Lennard Struff, che lo ha battuto nei due precedenti. Dovesse superarlo, sarebbe interessante un quarto di finale con l’argentino Francisco Cerundolo.

Anche per Lorenzo Sonego la questione potrebbe avere un risvolto positivo: debutto con il canadese Gabriel Diallo, non facile sì, ma nemmeno insormontabile, e poi l’americano Alex Michelsen, che batté in finale a Winston-Salem. Infine c’è Luciano Darderi, al quale tocca il compito più complesso, quello rappresentato dal portoghese Nuno Borges, che proprio dall’Australia iniziò il suo grande 2024.

Numero 1 del seeding è Ben Shelton, ma per l’americano le cose non sono così semplici: tra il talento del ceco Jakub Mensik, il mai facile Reilly Opelka e il già citato Borges non sarà facile per lui arrivare almeno in semifinale. Nelle qualificazioni c’è Luca Nardi, che ha battuto il tedesco Daniel Masur e avrà un secondo turno fattibile con l’argentino Facundo Diaz Acosta.

TABELLONE ATP 250 AUCKLAND 2025

Shelton (USA) [1]-Bye

Muller (FRA) [SE]-Mensik (CZE)

Navone (ARG)-Opelka (USA) [SE]

Darderi (ITA)-Borges (POR) [7]

Cerundolo (ARG) [4]-Bye

Carballes Baena (ESP)-Pouille (FRA) [WC]

Struff (GER)-Becroft (NZL) [WC]

Qualificato-Cobolli (ITA) [6]

Mpetshi Perricard (FRA) [5]-Bu (CHN)

Martinez (ESP)-Monfils (FRA)

Norrie (GBR)-Qualificato

Bye-Baez (ARG) [3]

Michelsen (USA) [8]-Qualificato

Diallo (CAN) [WC]-Sonego (ITA)

Qualificato-Marozsan (HUN)

Bye-Tabilo (CHI) [2]