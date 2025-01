Sport in tv oggi (mercoledì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 29 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali in primo piano tra ghiaccio e neve. Tengono gli Europei di pattinaggio artistico con il programma di gare in cui gli azzurri vorranno recitare dei ruoli rilevanti nel corso della competizione. Sarà poi il giorno della Night Race sulla Planai tra i pali stretti di Schladming e spera che Alex Vinatzer riesca a confermarsi dopo lo splendido secondo posto di Kitzbuehel.

In primo piano la Champions League di volley e la Serie A1 di volley femminile con il turno infrasettimanale, mentre a Belgrado prende il via il circuito del World Tour indoor di atletica, con Dosso, Ceccarelli e Coiro tra gli osservati speciali. Tanto basket in serata, con Venezia impegnata in Eurocup. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 29 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

Mercoledì 29 gennaio

07.00 Tennis, WTA Singapore: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

10.00 Tennis, WTA Linz: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

10.30 Biathlon, Europei 2025 in Val Martello: 15 km Individuale femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Pattinaggio artistico, Europei 2025 a Tallin (Estonia): short program coppie – Diretta tv dalle 13.10 su RaiSport HD; in streaming su Discovery+ dalle 12.00 e su RaiPlay dalle 13.10.

12.25 Ciclismo, Alula Tour: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Tennis, ATP Montpellier: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Brizz vs Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Ciclismo, Trofeo Calvià – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Biathlon, Europei 2025 in Val Martello: 20 km Individuale – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Snooker, German Masters: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Atletica, World Indoor Tour Belgrado – Diretta tv dalle 16.30 su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Pattinaggio artistico, Europei 2025 a Tallin (Estonia): short program individuale femminile – Diretta streaming Discovery+, RaiPlay Sport1 dalle 18.10.

17.30 Pallamano, Mondiali 2025: Danimarca vs Brasile – Diretta streaming su Pallamano Tv.

17.30 Basket, Eurocup: Turk Telekom vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): prima manche slalom maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Roma vs Napoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Volley, Champions League: Zawiercie vs Milano – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.

18.30 Volley, Champions League: Monza vs Giesen – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.

20.00 Volley femminile, Serie A1: Numia Vero Volley Milano vs Wash4green Pinerolo – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Pallamano, Mondiali 2025: Portogallo vs Germania – Diretta streaming su Pallamano Tv.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): seconda manche slalom maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Volley, Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia vs Halkbank Ankara – Diretta tv su Sky Sport 259; in streming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Juventus vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Inter vs Monaco – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City vs Club Brugge – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202); in streaming su TV8.it, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Dinamo Zagabria vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona vs Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona vs Bologna – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: PSV vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Brest vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Stoccarda vs PSG – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Bayern Monaco vs Slovan Bratislava – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen vs Sparta Praga – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Young Boys vs Stella Rossa – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lille vs Feyenoord – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa vs Celtic – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Sturm Graz vs Lipsia – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Salisburgo vs Atletico Madrid – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.