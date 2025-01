LIVE Milano-Pinerolo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: c’è il turno infrasettimanale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Milano e Pinerolo, recupero della 14esima giornata di Serie A1. Milano cerca 3 punti per staccare con forza Novara e mettersi negli scarichi di Scandicci. Per Pinerolo sfida affascinante da giocare col coltello tra i denti, per lasciarsi alle spalle due sconfitte di fila. Semaforo verde alle ore 20.00!

Pur vivendo una situazione di classifica di apparente serenità, Pinerolo vorrà giocarsi le sue carte e provare a interrompere la striscia positiva delle avversarie. Le piemontesi sono reduci da due stop consecutivi. Pesa la secca sconfitta subita sabato contro Talmassons (ultima forza del campionato) per 3-0. Pinerolo cercherà di inaugurare al meglio un trittico di gare impegnativo che la vedrà affrontare Milano, Conegliano e Bergamo. Da non sottovalutare la voglia di rivalsa delle ragazze di Marchiaro.

Milano insegue la strada della continuità nel turno infrasettimanale che coincide con il recupero della 14esima giornata (alle 20.30 spazio anche a Busto Arsizio-Conegliano). Importante chance per le ragazze di Lavarini che, strappando 3 punti, potrebbero consolidare il terzo posto e mettere pressione a Scandicci. Una vittoria “rotonda” significherebbe salire 5 lunghezze sopra Novara e insidiare seriamente il secondo posto di Scandicci con un ipotetico -1 nella corsa alla seconda piazza. Il momento delle meneghine è positivo: dopo la sconfitta contro Novara nel primo impegno del 2025, Egonu e compagne hanno solo raccolto i 3 punti, raccogliendo sei vittorie consecutive.

