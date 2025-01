LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la caccia al bis di Conti-Macii

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale inizia con il programma corto delle coppie di artistico. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per ripetere e provare a migliorare l’exploit dello scorso anno e vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di un bottino che va dalle quattro medaglie in su.

Una poltrona per cinque, o forse anche per sei. La parola chiave per descrivere la gara delle coppie ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico è “equilibrio”. I favoriti non mancano, ma l’assenza della Russia ha creato uno scenario di precario equilibrio, in cui ogni errore potrebbe capovolgere le previsioni e riscrivere la classifica in modi difficilmente prevedibili. Tra i protagonisti più accreditati figurano anche due coppie italiane, pronte a giocarsi le loro carte. Partiamo dai principali contendenti, emersi chiaramente durante la prima fase della stagione. Sul podio virtuale troviamo tre coppie in particolare: i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, gli italiani Sara Conti e Niccolò Macii, e i georgiani Anastasia Metelkina e Luka Berulava.

I tedeschi, già bronzo mondiale nel 2024 e vincitori delle ultime due Finali Grand Prix, sono i più costanti in termini di esecuzione. Anche se non eccellono nei punteggi dei components (un aspetto che talvolta sembra passare inosservato agli occhi delle giurie), riescono regolarmente a portare a termine programmi solidi e senza sbavature, raggiungendo punteggi elevati sopra i 210 punti (il loro record personale è di 218.10). A insidiare il loro primato ci sono Conti e Macii, una coppia che ha già dimostrato di essere letale con due programmi privi di errori. La prova alla Cup of China, dove hanno superato proprio Hase-Volodin con una performance impeccabile, lo conferma. Per gli italiani sarà fondamentale raggiungere il massimo livello in ogni elemento tecnico, mantenendo precisione nei lanciati e nei salti in parallelo. Ma attenzione anche ai georgiani Metelkina e Berulava, argento mondiale nel 2024, che con il loro stile aggressivo e l’ottima tecnica possono sorprendere chiunque.

Dietro queste tre coppie di punta, troviamo altri nomi che, pur non sempre costanti, hanno il potenziale per sconvolgere gli equilibri. Tra loro ci sono Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, già argento europeo nel 2023 e bronzo nel 2024, che devono però lavorare sulla regolarità nei salti. Anche gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko, protagonisti di un inizio di stagione promettente, potrebbero dire la loro. Da non sottovalutare il secondo team tedesco, Hannika Hocke e Robert Kunkel, bronzo europeo nel 2023, che grazie alla loro esperienza potrebbero inserirsi nella lotta per le medaglie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale inizia con il programma corto delle coppie di artistico dalle 13.00: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!