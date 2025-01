Sport in tv oggi (mercoledì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 1° gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle discipline invernali: il Tour de Ski di sci di fondo propone i 15 km di inseguimento in tecnica classica a Dobbiaco, mentre la Tournée dei Quattro Trampolini di salto con gli sci regalerà spettacolo a Garmisch, senza dimenticarsi del salto con gli sci femminile a Oberstdorf.

Il tennis ci terrà compagnia con la United Cup e i tornei della settimana tra Brisbane, Hong Kong e Auckland. Da seguire anche il ciclocross con l’X20 Trofee a Baal, mentre gli amanti del calcio potranno divertirsi con Italia-Giappone della Kings World Cup Nations di calcio a 7 e Brentford-Arsenal di Premier League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 1° gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 1° gennaio

Dalle 23.30 di martedì 31 dicembre TENNIS – WTA 250 Auckland, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX in alternanza con gli altri tornei)

00.30 TENNIS (United Cup) – Polonia-Cechia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

02.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, sedicesimi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX in alternanza con gli altri tornei)

02.30 TENNIS – ATP 250 Brisbane, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

03.00 TENNIS (United Cup, quarti di finale) – Kazakhtan-Germania (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Norrie (ore 06.00)

Non prima delle 07.30 TENNIS (United Cup) – Gran Bretagna-Australia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

Non prima delle 10.00 TENNIS (United Cup, quarti di finale) – USA-Cina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

10.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km inseguimento in tecnica classica maschile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km inseguimento in tecnica classica femminile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Baal (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Garmisch (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Oberstdorf, qualificazione (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Baal (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO A 7 (Kings World Cup Nations) – Italia-Giappone (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su canale YouTube di Sky Sport, skysport.it, Sky Go, NOW)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Oberstdorf, gara (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Innsbruck-Bolzano (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

