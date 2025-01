LIVE Tour de Ski 2025, Inseguimento Dobbiaco in DIRETTA: azzurri per risalire la china

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski 2024/2025, la 15 km ad inseguimento a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 in programma a Dobbiaco. Si tratta del quarto di sette appuntamenti, l’ultimo sulla neve di Dobbiaco, della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta in Italia. E’ la diciannovesima edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo che si disputa da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in calendario. Si sono già disputate sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e oggi è in programma la 15 km pursuit tc. Domani, giovedì 2 riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la sprint tc di venerdì 3, la 20 km skiathlon di sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis di domenica 5, che decreterà i vincitori del Tour de Ski 2025.

Il 2025 è l’anno dei Mondiali in Norvegia e ci si poteva attendere un numero piuttosto alto di rinunce per il Tour de Ski, invece è tutto sommato limitato, anche rispetto alle scorse stagioni, il numero dei forfait di protagonisti di alto livello. Probabilmente gli spostamenti limitati e la necessità di test probanti in vista dell’appuntamento più atteso hanno spinto tanti atleti di primissima fascia ad accettare la sfida dell’evento itinerante. Tuttavia non mancano certo le assenze, Nel settore femminile non ci saranno al via un paio di svedesi di altissimo livello, su tutte, Frida Karlsson, trionfatrice nel Tour de Ski 2023. La venticinquenne scandinava, almeno ufficialmente, è ancora alle prese con i postumi di un infortunio autunnale e non vuole correre alcun rischio e Jonna Sundling, dominatrice delle sprint e disinteressata alle due che assegneranno punteggio dimezzato tra Dobbiaco e la Val di Fiemme. All’appello mancheranno anche la tedesca Katharina Hennig (malanno di stagione) e la norvegese Tiril Udnes Weng (mononucleosi). In campo maschile tre le assenze di spicco, quella del norvegese Pål Golberg, che a 34 anni ritiene più produttivo allenarsi, allo scopo di provare a difendere il titolo iridato della 50 km, di un altro norvegese più giovane come Matz William Jenssen, vittima di malanni di stagione, come lo svedese Calle Halfvarsson e i due finlandesi di punta Iivo Niskanen, grande specialista della tecnica classica, e Perttu Hyvärinen.

In campo maschile ieri nella 20 km con partenza a intervalli a tecnica libera ancora un trionfo della Norvegia nella terza tappa. Con un colpo di mano che ne conferma le grandi capacità quando le distanze si allungano, Harald Oestberg Amundsen fa capire che non è venuto in Italia per scherzare e, sostanzialmente, guida dall’inizio alla fine vincendo con il tempo di 44’05″3 e rimettendosi prepotentemente nel lotto di coloro che possono contare. Alla fine dei conti sono ben cinque i norvegesi nei primi sei, con Simen Hegstad Krueger secondo a 21″2 e Andrew Musgrave che prova, con spirito scozzese, a contendergli fino all’ultimo la piazza d’onore, chiudendo alfine terzo a 28″4. A chiudere quarto, quinto e sesto sono rispettivamente Andreas Fjorden Lee, Johannes Hoesflot Klaebo (autore di un recupero non da poco) e Jan Thomas Jenssen, rispettivamente a 37″4, 46″4 e 48″3. A chiudere la top ten ci sono i francesi Hugo Lapalus e Mathis Desloges, rispettivamente a 50″5 e 53″4, poi l’americano Ben Ogden (che a un certo momento “vede” pure la top 5) a 59″4 e infine l’austriaco Mika Vermuelen a 59″6. Tutti i citati sono anche i soli rimasti entro il minuto di ritardo da Amundsen.

Klaebo primo nella generale, a 16″ Amundsen, a 54″ Ogden, a 56″ Krueger, a 1’07” Anger, a 1’11” Musgrave, a 1’15” Ree, a 1’24” Lapalus, a 1’30” Jenssen, a 1’32” Vermeulen. Lontani gli azzurri che cercano un riscatto oggi: Pellegrino 23mo a 2’27”, Barp 25mo a 2’28”, Carollo 32mo a 2’52”, Ventura 38mo a 3’18”, Ticcò 45mo a 43’58”, Graz 49mo a 4’15”, Faprà 55mo a 4’44”, Romano 57mo a 4’54”, Coradazzi 58mo a 5’01”, Hellweger 66mo a 6’56”, Gabrielli 70mo a 7’14”

In campo femminile, proprio quando tutto sembrava pronto per proclamare Therese Johaug vincitrice della 20 km a tecnica libera di Dobbiaco con partenza a intervalli, arriva la beffa finale che matura nel giro di poco meno di quattro chilometri. Astrid Oeyre Slind, infatti, riesce a beffare l’illustre connazionale per 3″3, riuscendo così a prevalere con il tempo di 48’54″9. In sostanza, doppietta Norvegia totale in terra italiana alla vigilia dell’inseguimento che potrà creare ulteriori tipi di scossoni relativamente alla classifica. Al terzo posto si è piazzata una regolarissima Kerttu Niskanen: la finlandese, di fatto, cede secondi solo nel finale e chiude a 20″3 da Slind, precedendo non una, ma due colleghe. Già, perché finiscono con lo stesso tempo sia la tedesca Victoria Carl che un’ottima Katherine Stewart-Jones, con la canadese in grado anche di guadagnare rispetto a Slind nel finale nell’ordine dei 10 secondi e 5 decimi.

Sesto posto per l’americana Jessie Diggins a 36″3, poi la norvegese Heidi Weng a 44″9, la svedese Moa Ilar (di rimonta) a 57″8, l’altra norge Kristin Austgulen Fosnaes a 1’00″1 e la seconda delle USA, Sophia Laukli, a 1’01″1, subito davanti alla finlandese Krista Parmakoski (+1’07″2). Si difende tutto sommato bene Caterina Ganz, 22a a 1’56″6 nel ruolo di miglior italiana. Delle altre tre rimaste in gara, Anna Comarella è 26a a 2’09”, Federica Cassol 32a a 2’31″6 e infine Nicole Monsorno 47a a 3’30”. Diggins resta al comando della generale con 22″ di vantaggio su Niskanen, 32″ su Slind, 41″ su Johaug, 1’17” su Weng. Prima delle azzurre Ganz, 23ma a 4’08”.

