Sport in tv oggi (lunedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo sport non si ferma neanche nel giorno dell’Epifania, infatti sono numerosi gli eventi in programma oggi, lunedì 6 gennaio 2025. Il grande tennis comincia ad entrare nel vivo a Melbourne, con nove giocatori italiani (tra uomini e donne) che scendono in campo per affrontare il primo turno del tabellone di qualificazione dell’Australian Open, Slam d’apertura della stagione.

Spostandoci in Europa sarà interessante seguire l’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini (con gli austriaci Kraft, Hoerl e Tschofenig a contendersi l’Aquila d’Oro) a Bischofshofen, ma in precedenza andrà in scena anche una gara della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci a Villach. Prosegue nel frattempo la stagione invernale della corsa campestre, con Nadia Battocletti impegnata a San Giorgio su Legnano nel mitico Cross del Campaccio.

Guarda la Tournée dei 4 Trampolini su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il menù odierno prevede anche la seconda tappa (nella versione Marathon) della Dakar a Bisha e due match della Superlega di volley, oltre alle finali di Supercoppa Italiana di calcio maschile (Inter-Milan) e femminile (Roma-Fiorentina). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 6 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 6 gennaio

1.00 Tennis, WTA Hobart: primo turno (5° match sul centrale dalle ore 2.00 Elisabetta Cocciaretto-Veronika Kudermetova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

1.30 Tennis, ATP Adelaide: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

1.30 Tennis, WTA Adelaide: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

2.00 Tennis, Australian Open: primo turno qualificazioni (1° match sul campo 5 Federico Arnaboldi-Chun-Hsin Tseng, 1° match sul campo 12 Lucrezia Stefanini-Leyre Romero Gormaz, 3° match sul campo 7 Gianluca Mager-Brandon Holt, 3° match sul campo 13 Francesco Passaro–Giulio Zeppieri, 4° match sul campo 12 Matteo Gigante-Nick Hardt, 4° match sul campo 6 Mattia Bellucci-Pavle Marinkov, 4° match sulla Kia Arena Sara Errani-Alina Korneeva, 4° match sul campo 13 Giorgia Pedone-Miriam Bulgaru) – Diretta streaming su discovery+

5.00 Dakar: seconda metà della Marathon – Sintesi in differita alle ore 21.00 in tv su Eurosport 1; in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.00 Atletica, World Cross Country Tour: Campaccio – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

14.20 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo: gara-2 a Villach – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

15.30 Calcio femminile, Supercoppa Italiana: Roma-Fiorentina – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Calcio, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini: gara a Bischofshofen – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

17.00 Volley, Superlega: Milano-Monza – Diretta streaming su DAZN

18.30 Volley, Superlega: Modena-Trento – Diretta tv su Rai Play e streaming su Rai Play

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Inter-Milan – Diretta tv su Canale 5, live streaming su Mediaset Infinity

21.00 Calcio, Premier League: Wolves-Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e NOW